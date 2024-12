Se Zelenými máme dost společného, překvapil Merz. Naznačil spolupráci

„V zahraniční a bezpečnostní politice máme zajisté více společného se Zelenými než s SPD,“ řekl tento týden Merz v rozhovoru s bulvárním deníkem Bild. CDU/CSU a Zelení se shodují mimo jiné v jasné podpoře Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Obě politické formace by chtěly Kyjevu dodat střely s plochou dráhou letu Taurus, což nyní blokuje kancléř Scholz. Merz ovšem zároveň zdůraznil, že se stranou, kterou povede do voleb současný ministr hospodářství Robert Habeck, se rozchází v hospodářské politice.

Ve středečním rozhovoru odvysílaném veřejnoprávní stanicí ARD pak Merz zopakoval, že nevylučuje reformu takzvané dluhové brzdy, ústavního opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země, i když současné problémy se podle něj dají vyřešit i bez tohoto kroku. Právě spor o dluhovou brzdu vedl bezprostředně k listopadovému krachu tříčlenné vládní koalice SPD, Zelených a svobodných demokratů (FDP). Kvůli tomu se budou pravděpodobně 23. února konat předčasné parlamentní volby.

Podle současných průzkumů by únorové hlasování vyhrála CDU/CSU s 30 až 33 procenty, druhá by byla Alternativa pro Německo (AfD) s 17 až 19 procenty a až třetí SPD současného kancléře Scholze s 15 až 18 procenty. Zelení by získali zhruba 13 procent a FDP by mohla skončit pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Spolkového sněmu.

Scénářů povolebního vývoje je několik. Německá média nejčastěji zmiňují možnost, že se po třech letech vrátí k moci velká koalice, tedy vláda CDU/CSU a SPD. Merz nejčastěji říká, že by chtěl vládnout s FDP, která má podobné názory v hospodářské a finanční politice. Obě strany spolu v poválečném období vládly často. Tuto možnost ovšem komplikuje právě fakt, že liberálové se od roku 2013 podruhé nemusejí dostat do Spolkového sněmu. Spolupráci s AfD a levicově populistickým Spojenectvím Sahry Wagenknechtové (BSW) předseda CDU vylučuje.

Jak si všímají německá média, Merz přestal v posledních dnech spolupráci se Zelenými kategoricky vylučovat a z některých jeho výroků lze vyčíst pokusy o sblížení. Také nejostřejší kritik Zelených, bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder, začal svou dosud velmi ostrou kritiku zjemňovat. Jeho strana však nadále tvrdí, že názory CSU a Zelených jsou – především v migrační, hospodářské či dopravní politice – tak rozdílné, že je vládní spolupráce jen těžko představitelná.

Sám Merz na dotaz k povolebním koalicím odpověděl, že hodlá vést předvolební kampaň za CDU/CSU, a ne za nějakou koalici. „Budeme bojovat o každý hlas. A po spolkových volbách budeme s demokratickými stranami politického středu hovořit o tom, jak nastolit změnu kurzu,“ řekl.