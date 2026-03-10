Merz bude tlačit na Babiše. Nechce, aby se paktoval se Slovenskem a Maďarskem

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před úterní návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Na schůzce by to podle něj mohlo skřípat v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.
Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026) | foto: ČTK

Merz přijme v poledne Babiše v berlínském kancléřství s vojenskými poctami. Podle mluvčího německé vlády spolu budou jednat o vztazích Česka a Německa, ale také o zahraniční a evropské politice. Mimo jiné se budou podle mluvčího věnovat přípravě summitu Evropské unie, který bude 19. a 20. března.

„Před summitem EU příští týden si Merz vyhradil trochu času na pravicového populistu, kterého by rád odradil od toho, aby příliš zaplul do tábora Orbán-Fico,“ uvedl web Politico s odkazem na maďarského premiéra Viktora Orbána a předsedu slovenské vlády Roberta Fica.

Mezi hlavní témata schůzky budou podle webu Politica patřit Ukrajina či energetika. U prvního bodu by to přitom mezi Merzem a Babišem mohlo „skřípat“. „Babiš českou pomoc (Ukrajině) výrazně omezil,“ uvedl web. Vysoko na programu jednání bude podle Politika také energetika. „Babiš by mohl opět požadovat zrušení systému emisních povolenek ETS2. Merz se k němu dříve také vyjádřil kriticky, potom ale zase trochu couvnul,“ poznamenal web.

Výdaje na obranu nezvýšíme, řekl Babiš. Válku na Ukrajině nemá za prioritu

Poslanec vládní sociální demokracie (SPD) Ruppert Stüwe, kterého Politico oslovilo, by si přál, aby Česko a Německo posílily „strategickou a mezirezortní koordinaci“. Jako příklad uvedl „jasný plán pro výkonné železniční spojení mezi Německem a Českem“. Podle českého ministra dopravy Ivana Bednárika, který Berlín navštívil v pátek, bude tématem jednání Babiše s Merzem i plánované vysokorychlostní spojení Prahy s Drážďany a Krušnohorský tunel, který je jeho součástí. Politico připomnělo, že se nyní čeká na schválení projektu na německé straně.

Veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk ve svém článku o návštěvě českého premiéra v německé metropoli napsala, že „pravicový populista“ a „miliardář“ Babiš stojí v čele „euroskeptické koalice“, jejíž součástí je kromě jeho hnutí ANO také „pravicově orientovaná strana“ Motoristé sobě a „pravicově extremistická“ Svoboda a přímá demokracie (SPD).

