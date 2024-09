Merkelové uspořádali oslavu sedmdesátin. Na oplátku podpořila někdejšího soka

Merkelová byl předsedkyní CDU 18 let, od roku 2000 do roku 2018. V čele německé vlády stála 16 let, a to do voleb před třemi lety, po kterých se stáhla do ústraní. V projevu na slavnostní recepci mimo jiné připomněla, že přesně polovinu svého života, tedy 35 let, strávila v nesvobodě v komunistické Německé demokratické republice, a druhou polovinu ve svobodě, kdy mohla spoluutvářet dějiny své země.

Recepce, na které přednesl projev historik umění Horst Bredekamp, se konala v Leibnizově sále Berlínsko-braniborské akademie věd. Před rokem 1990 to bylo sídlo Akademie věd Německé demokratické republiky, v níž Merkelová jako mladá vědkyně v ústavu fyzikální chemie pracovala. Při vzpomínání na své minulé kulaté narozeniny Merkelová v projevu mimo jiné zmínila, že zajížděla jako vědkyně také do Prahy. V někdejším Československu tehdy absolvovala vědeckou stáž.

Současný předseda CDU Friedrich Merz, od pondělí oficiálně kandidát na kancléře konzervativní unie CDU/CSU, vyzdvihnul touhu Merkelové po svobodě i vědeckou zvídavost, která ji podle něj neopustila ani v nejvyšších politických funkcích.

Dodal, že Merkelová rozhodným způsobem přispěla k soudržnosti Evropy, hlavně v době finanční krize eurozóny a pandemie covidu-19. Merkelová s Merzem neměla vždy dobré vztahy, což sama bývalá politička v projevu i zmínila. V roce 2002 jej například vytlačila z funkce předsedy parlamentní frakce, načež Merz opustil politiku.

Vrátil se až po odchodu Merkelové do politického důchodu. CDU se v posledních letech pod Merzovým vedením stáhla ze středu, kam ji dovedla Merkelová, a vydala se novým směrem, který je výrazně konzervativnější.

„Milý Friedrichu, každý ví, že jsme oba měli v našich politických životech své vzestupy a pády,“ řekla svému nástupci v čele strany. „Od pondělí jsi společný kandidát CDU a CSU na kancléře v příštích volbách do Bundestagu. Být kandidátem na kancléře CDU a CSU, dvou velkých lidových stran, je něco velmi výjimečného,“ řekla bývalá kancléřka.

„Do nadcházejících měsíců ti přeji vše nejlepší a mnoho úspěchů naší Křesťanskodemokratické unii, Unii jako celku a naší zemí,“ dodala.

List Die Welt poznamenává, že Merz se po jejích slovech rozzářil. „Angela Merkelová slaví narozeniny a Friedrich Merz dostává dárek,“ okomentoval její slova.