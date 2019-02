Opouští svět politiky i ten virtuální. Merkelová zruší účet na Facebooku

Dlouholetá šéfky německé vlády posbíraly od uživatelů sociální sítě více než má například francouzský prezident Emmanuel Macron.



„Dnes vám chci poděkovat za silnou podporu mé facebookové stránky,“ uvedla v pátek Merkelová ve videu. „Víte, že už nejsem šéfkou CDU, a proto zavřu svou facebookovou stránku,“ dodala.

Na facebookovém profilu Angely Merkelové se lze dočíst, že nejmocnější německá politička ráda chodí na operu a má ráda Richarda Wagnera. Jejím oblíbeným filmem je romantické drama Vzpomínky na Afriku z roku 1985 a jejím snem je podniknout cestu po Transsibiřské magistrále z Moskvy do Vladivostoku. Ráda čte ruské klasiky Lva Nikolajeviče Tolstého a Fjodora Michaljoviče Dostojevského.

Merkelová v pátek vybídla své fanoušky, aby nadále sledovali její práci kancléřky prostřednictvím facebookových stránek spolkové vlády a účtu „Bundeskanzlerin“ (Spolková kancléřka) na Instagramu. Na twitteru není, ale její názory a dění kolem kancléřky zprostředkovává uživatelům této služby vládní mluvčí Steffen Seibert.

Facebooková stránka Angely Merkelové (1.2.2019)

Čtyřiašedesátiletá politička stojí v čele německé vlády od roku 2005. Když byla roku 2015 dotázána, co si myslí o Facebooku, odpověděla poněkud suše. „Je příjemné ho mít. Je to příjemné jako mít auto nebo obstojnou pračku,“ prohlásila kancléřka.

Merkelová v prosinci opustila post předsedkyně nejsilnější německé strany a do jejího čela byla zvolena její spojenkyně, bývalá premiérka spolkové země Sársko Annegret Krampová-Karrenbauerová. Kancléřkou hodlá Merkelová zůstat do konce tohoto volebního období, tedy do roku 2021.