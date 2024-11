Nechtěl jsem ji vyděsit. Putin se omluvil Merkelové za setkání se psem

Merkelová, o jejímž strachu ze psů se všeobecně ví, na to vzpomíná ve své knize pamětí vydané v úterý a obviňuje Putina, že mu šlo o „demonstraci síly“.

Když se v roce 2006 sešli v Moskvě, věnoval jí Putin velkého plyšového psa a poznamenal, že nekouše. Zřejmě tak narážel právě na špatnou zkušenost německé političky, kterou v 90. letech jeden pes napadl.

„Nevěděl jsem, že se bojí psů,“ tvrdil šéf Kremlu na tiskové konferenci v Astaně o schůzce v roce 2007. „Prostřednictvím médií se na ni ještě jednou obracím a říkám: Angelo, prosím, odpusťte mi, nechtěl jsem vám způsobit trápení“.

Putin vysvětloval, že se naopak snažil vytvořit příjemnou atmosféru pro jejich jednání. „Pokud ještě někdy – uvědomuji si, že je to nepravděpodobné – přijedete, za žádných okolností to už neudělám,“ ujistil ruský prezident.

Na fotografiích z jednání v Soči labradorka Koni chodí kolem Merkelové upjatě sedící na židli. Na jednom snímku to vypadá, že by jí i položila hlavu do klína. Kancléřka Merkelová tomu přihlíží s nervózním úsměvem. Merkelová ve svých pamětech napsala, že „z výrazu v Putinově obličeji viděla, že ho ta situace bavila“.

Podle AFP je o Putinovi známo, že má rád psy a při různých příležitostech je dostává od zahraničních hostů. Fenu Koni mu daroval Sergej Šojgu, který se později stal ministrem obrany. Nyní jím už není.