Zmírněme debatu o migraci a hledejme kompromisy, vyzvala Merkelová

„Je třeba vrátit se zase do situace, ve které bude později opět možné najít kompromisy,“ uvedla bývalá kancléřka. Zhruba dva a půl týdne před předčasnými parlamentními volbami je podle ní jasné, že žádná z německých politických stran nedostane ve Spolkovém sněmu absolutní většinu, a bude nutné po volbách jednat o koalicích. „Bude tedy třeba, aby spolu demokratické strany zase mluvily,“ dodala.

V bezprostřední reakci na útok v Aschaffenburgu, kde neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu v lednu zabil dvouleté dítě a 41letého muže, předložil předák CDU/CSU a kandidát na kancléře Friedrich Merz Spolkovému sněmu rezoluci. Žádal v ní výrazné zpřísnění migrační a azylové politiky. Schválit se ji ovšem podařilo jen díky hlasům AfD, což vyvolalo velkou vlnu kritiky a desetitisícové demonstrace v ulicích německých měst.

Ke kritikům se poněkud překvapivě přidala právě i bývalá předsedkyně CDU Merkelová. V prohlášení uvedla, že bylo chybou „vědomě poprvé při hlasování ve Spolkovém sněmu umožnit dosažení většiny hlasy AfD“.

Merkelová se po odchodu z funkce v roce 2021 k aktuálnímu politickému dění vyjadřuje jen zcela výjimečně a média její prohlášení interpretovala jako tvrdou ránu pro Merze, s nímž měla bývalá kancléřka už v minulosti velmi komplikované vztahy.

„Považovala jsem za velmi, velmi správné, že Friedrich Merz 13. listopadu ve Spolkovém sněmu po rozpadu vlády řekl, že tuto nepřehlednou situaci nehodlá využít,“ řekla k tomu Merkelová.

Merz tehdy rovněž uvedl, že nebude předkládat návrhy, které by umožnily AfD ovlivnit výsledek hlasování. Když to minulý týden přesto udělal, považovala exkancléřka podle svých slov za povinnost se k tomu vyjádřit. „Jednu noc jsem se na to vyspala a pak jsem si stejně řekla, že je správné a zkrátka nutné, abych vyjádřila svůj názor,“ dodala.

Zatímco minulou středu se rezoluci podařilo schválit, o dva dny později už další návrh zákona, pro který hlasovala i AfD, ve Spolkovém sněmu neprošel. Bylo to především kvůli tomu, že se proti němu postavila i část frakce CDU/CSU, včetně několika spojenců Merkelové. Merz v reakci na vyjádření Merkelové uvedl, že na současné síle AfD mají vinu i dřívější chyby jeho strany, které do roku 2018 předsedala Merkelová. K přímé kritice migrační politiky bývalé kancléřky se ale neuchýlil.