Nechci jednou o sobě číst, že jsem byla líná, prohlásila Merkelová

Merkelová to prohlásila to během rozhovoru na konferenci Europaforum, kterou pořádá televize WDR. Po zářijových parlamentních volbách odchází z politiky.

Merkelová, která po čtyřech kancléřských mandátech o politickou funkci neusiluje, dostala na konferenci otázku, co by si o sobě nechtěla přečíst v knihách o historii. „To, že jsem byla líná,“ odpověděla.

29. října 2018

Kancléřčinu konzervativní unii CDU/CSU do voleb vede Armin Laschet. Volební průzkumy ale naznačují, že unie by mohla skončit v opozici. Vládu by v takovém případě zřejmě sestavovali Zelení, které sondáže aktuálně označují za největší politickou sílu v zemi.