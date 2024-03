Týká se to všech žen. Katalánské lékárny rozdávají menstruační potřeby zdarma

Opatření bylo zavedeno poté, co průzkum zjistil, že 44 procent žen, které v Katalánsku používají tyto hygienické potřeby, si nemůže dovolit ty, které by si přálo. Mimo to 23 procent žen uvedlo, že musí opakovaně používat výrobky určené na jedno použití, píše The Guardian.

Omezená dostupnost výrobků, často kvůli ceně, nedostatku veřejných toalet nebo vzdělání, může vést k tomu, že dívky a ženy vynechávají školu nebo práci. Zvyšuje také riziko infekce a syndromu toxického šoku.

Pětapadesátiletá úřednice Ester Mirallesová uvedla, že kdyby muži menstruovali, problém by se řešil mnohem dříve. „Týká se to všech žen – těch, které si to naštěstí ještě mohou dovolit, i těch, které si to dovolit nemohou,“ řekla.

Podle úřadů mohou ženy za hygienické potřeby utratit za celý život v průměru 2500 eur (přes 63 tisíc korun), ale volba opakovaně použitelných výrobků sníží tyto náklady na přibližně 145 eur (přes 3 600 korun).

Opatření začalo platit ve více než 3 300 katalánských lékárnách. Cílem iniciativy je rovněž snížit množství odpadu, které v Katalánsku každoročně vzniká v důsledku používání tamponů a hygienických vložek, a to o více než 9 tisíc tun.

Osmnáctiletá studentka Helena Herranzová uvedla, že by ráda vyzkoušela výrobky pro opakované použití. „Během života používáme spoustu vložek, tamponů, spoustu materiálu, který hodně znečišťuje životní prostředí,“ dodala.

V roce 2020 se Skotsko stalo první zemí, která nabízí tyto hygienické výrobky zdarma. Katalánská vláda však uvedla, že jde o první případ toho, kdy jsou zdarma rozdávány menstruační pomůcky určené k opakovanému použití.