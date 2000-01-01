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Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se v pátek stane nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na mezinárodní scéně se zapsala jasnými postoji, ale i svými výraznými grimasami. Připomeňte si některé z nich v našem výběru fotografií.
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Na mezinárodních summitech je italská premiérka alespoň na pohled populární. Na snímku je s ní dánská premiérka Mette Frederiksenová, lucemburský premiér Luc Frieden, portugalský premiér Luís Montenegro a estonský premiér Kristen Michal.
Autor: Reuters
Pro Meloniovou, jež v lednu oslaví padesátiny, je zdolání „rekordu“ v čele Itálie významný a vysoce symbolický milník. Její vláda však v posledních měsících zaznamenala i řadu obtíží.
Autor: AP
Premiérka vede kabinet, který tvoří tři pravicové a krajně pravicové strany – její Bratři Itálie, Liga a Vzhůru Itálie.
Autor: AP
Volby vyhrála v září 2022. K pátku je její kabinet u moci 1 413 dnů, čímž překonal rekord vlády Silvia Berlusconiho z let 2001 až 2005.
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Meloniová chce mandát samozřejmě obhájit a ráda by vyhrála i další volby. Tady ji máme na snímku z mládí. Do politiky vstoupila už v patnácti letech, kdy se přidala k mládežnickému hnutí Italského sociálního hnutí (MSI). To ovšem navazovalo na poválečnou neofašistickou tradici...
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Pro světové fotografy musí být radost zachycovat práci právě italské premiérky. Její tvář neskryje žádnou emoci.
Autor: Reuters
Premiérčině straně Bratři Itálie se po celou dobu vládnutí podařilo udržet v čele preferencí měřených v průzkumech. Na jaře však prohrála referendum o reformě justice, ve kterém se Meloniová velmi angažovala, což dodalo sílu středolevicové opozici.
Autor: Profimedia.cz
Podle italského politologa Gianfranka Pasquina se Meloniové podařilo udržet pohromadě koalici, jejíž členové vyjadřují odlišné postoje k Evropské unii či pomoci Ukrajině, protože vládní strany se navzájem potřebují. „Liga a FI vědí, že bez Meloniové by neměly vládní posty,“ vysvětlil Pasquino a dodal, že ani Bratři Itálie by neobhájili své funkce bez koaličních partnerů.
Autor: Reuters
S americkým prezidentem Donaldem Trumpem má Meloniová dosti proměnlivé vztahy. Dlouho patřila k jeho největším evropským spojencům, po několika Trumpových urážkách nejen na adresu Itálie, ale i jí samotné však jejich „láska“ ochladla. Meloniová mimo jiné nesouhlasila s Trumpovou válkou v Íránu.
Autor: AP
Největším problémem, který se její vládě dosud na domácí půdě nepodařilo vyřešit, je nízký hospodářský růst. Itálie také byla známá jako země, kde se kvůli nestabilitě politické scény často střídají vlády, připomněl francouzský sociolog a historik Marc Lazar.
Autor: Reuters
„Meloniová může říct, že s ní přišla politická stabilita, což je důležitým argumentem pro Itálii i pro Evropu,“ uvedl Lazar. Na snímku je premiérka mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Itálie pod jejím vedením Ukrajinu, napadenou před téměř pěti lety Ruskem, podporuje.
Autor: ČTK
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Autor: ČTK
Meloniové se podařilo udržet vládu ve chvíli, kdy se naopak ve Francii kabinety kvůli neexistující vládní většině často střídaly a Německo se nachází „ve složité situaci“. Podle experta Lazara však koalice po porážce v referendu o justici „skutečně není v dobré kondici“.
Autor: Reuters
„Pragmatismus byl klíčovým faktorem jak pro udržení konsenzu mezi voliči, tak pro stmelení různých částí koalice,“ uvádí politolog na univerzitě v Bologni Salvatore Vassallo. Podle něj Meloniová od začátku zdůrazňovala důležitost vládní stability pro mezinárodní kredit Itálie a její ekonomiku.
Autor: Profimedia.cz
Pragmatický přístup italské premiérky však má podle Vassalla i stinné stránky. „Bude těžké říct, jakých velkých výsledků bylo dosaženo v tomto volebním období, na druhé straně se nenaplnily obavy, které měly italský a mezinárodní tisk před nástupem Meloniové k moci,“ upozorňuje Vassallo.
Autor: AP
Vasallo připomíná zvěsti o jejích radikálních postojích, plánovaném zavádění neliberálních opatření či konfliktech s dalšími velkými aktéry evropské politiky. Pověst „krajní pravice s lidskou tváří“ Meloniovou neprovázela bezdůvodně.
Autor: Profimedia.cz
A některé její následné kroky byly opravdu neobvyklé. Například nařídila, aby ji oslovovali mužskou variantou její funkce. Nikoliv tedy „premiérka“, ale „premiér“.
Autor: AP
Kontroverzní jsou i některé její zákony v oblasti náhradního mateřství, práv stejnopohlavních párů nebo omezování sociálních dávek. Například do boje proti násilí na ženách se však pustila velmi intenzivně.
Autor: Reuters
Meloniová od počátku patří k hlasitým odpůrcům migrace. Krach Itálie v kvalifikaci na fotbalový šampionát například podle ní způsobil fakt, že bylo v národním týmu „až příliš cizinců“. O podezřelém z vraždy ženy zase mluvila jako o „nigerijském bastardovi“.
Autor: Profimedia.cz
Rodačka z předměstí Říma v opozici rovněž odmítala udělování italského občanství dětem přistěhovalců, globalizaci i „bruselský diktát“. Nefandila ani užívání eura. Společná evropská měna se totiž podle ní může kdykoliv zhroutit. „Itálie by měla mít plán B,“ říkala kdysi Meloniová.
Autor: Profimedia.cz
Premiérkou se stala díky voličům z chudších oblastí ze středu a jihu země, kam radikálové z Ligy nedosáhli. Už coby šéfka vlády se pak Meloniová pokusila problém s nelegální migrací vyřešit pomocí azylových center v Albánii. Do toho jí však několikrát „hodily vidle“ italské soudy.
Autor: Profimedia.cz
Opozice se snažila v posledních týdnech páteční vládní výročí bagatelizovat. Podle ní je vláda nehybná a neřeší problémy Italů. Podle Pasquina středolevicová opozice Meloniové trochu závidí, protože sama nedokázala mít v minulosti tak dlouho jednu vládu u moci.
Autor: Palazzo Chigi
„Průzkumy dávají levici šanci na vítězství, ale nemá viditelného lídra a jasný program,“ říká Lazar. V řádném termínu by se parlamentní volby měly konat v Itálii na podzim příštího roku. V římských kuloárech ale sílí domněnky, že k urnám se půjde o několik měsíců dříve, v dubnu nebo později na jaře. Meloniová už dala najevo, že bude chtít svůj mandát obhájit.
Autor: Profimedia.cz
Vassall míní, že premiérka „má nějakou šanci“, že by mohla znova vyhrát. Podle něj však výsledek referenda o justici ukázal, že i středolevicové strany mají dostatečnou sílu, aby mohly ve volbách zvítězit. „Nyní nemůžeme říct, kdo volby vyhraje,“ podotkl Vassallo.
Autor: Reuters
Do volebního vývoje mohou ještě zasáhnout strany mimo vládní a opoziční blok. V posledních týdnech rostou preference straně Národní budoucnost, která podle průzkumů přebírá voliče vládních stran. Situaci také ovlivní volební zákon s výrazným většinovým bonusem, který se snaží prosadit v těchto týdnech vládní koalice.
Autor: AP
„Pro Meloniovou je lídr Národní budoucnosti Roberto Vannacci skutečně velkým problémem. V sondážích už přeskočil Ligu i FI a stal se čtvrtou stranou,“ poukazuje Lazar. Podle Lazara a Vassalla strana čerpá preference především od voličů, kteří jsou zklamaní příliš umírněnou politikou Meloniové.
Autor: Reuters
V jednáních se zahraničními partnery občas Meloniová jako žena čelí i neobvyklým situacím. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ji například nabádal, aby přestala kouřit. Na to, že kdysi při jeho návštěvě psala na sítích „Ne Turecku v Evropě, ne islamizaci Evropy“, jsou však jejich vztahy excelentní.
Autor: ČTK
Trump zase tvrdil, že Meloniová „žadonila“ o fotografii s ním. To Italka s grácií sobě vlastní razantně popřela. Své předvolební motto si přitom kdysi s drobnou obměnou vypůjčila právě od Trumpa – Italians first (Italové na prvním místě).
Autor: Reuters
Americký podnikatel Elon Musk předal Meloniové cenu Global Citizen Award. Jejich vzájemné komplimenty a úsměvy pak vyvolaly spekulace o romanci.
Autor: Profimedia.cz
Doma se Meloniové poslední dobou bouří zaměstnanci. Protestují proti omezování času, který mohou strávit na home office. Prací z domova se přitom vyhýbají podle nich nesnesitelným podmínkám v kanceláři.
Autor: Profimedia.cz
Zaměstnanci zmiňovali zamoření budov škůdci včetně sršní, nedostatečnou údržbu budov, které jim doslova padají na hlavu, ale i hluk v kancelářích typu open space. Vedení premiérčiny kanceláře však vzkázalo, že je přítomnost personálu na pracovišti potřeba.
Autor: Reuters
Sama Giorgia Meloniová si zakládá na pověsti „ženy, matky, křesťanky“. Pokud jde o její osobní život, má dceru Ginevru.
Autor: Profimedia.cz
S jejím otcem se však po dlouholetém vztahu nakonec rozešla, přičemž bulvár tehdy popisoval jeho sexuální poznámky ke kolegyním. Podle Meloniové však rozkol nastal už předtím.
Autor: Reuters
Také Meloniová vyrůstala bez otce. Ten rodinu opustil, když byla malá. Jen s matkou pak žily v Římě. Tamního přízvuku se premiérka podle médií dodnes nezbavila.
Autor: AP
Meloniová je nejen první ženou v čele Itálie. V jednatřiceti letech se stala i nejmladší ministryní. Zasedla tehdy v Berlusconiho vládě, a to na resortu školství. Co by na její úspěchy v čele Itálie řekl samotný Berlusconi, už se nedozvíme. Matador italské politiky zemřel v roce 2023.
Autor: Reuters