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Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

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Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026) Dánská premiérka Mette Frederiksenová (vlevo) s italskou premiérkou Giorgiou... Italská premiérka Giorgia Meloniová (9. ledna 2026) Giorgia Meloniová (Řím, 26. září 2022) Giorgia Meloniová na summitu EU na Kypru (24. dubna 2026) Italská premiérka Giorgia Meloniová v mládí (nedatováno) Italská premiérka Giorgia Meloniová na zámku Alden Biesen v den neformálního... Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026) Italská premiérka Giorgia Meloniová (9. ledna 2026) Italská premiérka Giorgia Meloniová v Bílém domě jednala s americkým... Italská premiérka Meloniová (3. června 2025) Volodymyr Zelenskyj, Giorgia Meloniová a Charles Michel při příchodu na summit...
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na mezinárodní scéně se zapsala jasnými postoji, ale i svými výraznými grimasami. Připomeňte si některé z nich v našem výběru fotografií.

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