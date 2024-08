Meloniová ve válce s šéfkou Komise. Situaci může zachránit fanoušek Juventusu

Další spor dvou nejvlivnějších žen Evropy zažehla zpráva Evropské komise, která vyjádřila znepokojení nad stavem mediální scény v Itálii. Kritizuje zásahy ze strany vlády ve veřejnoprávní molochu Rai, ve kterém Meloniová provedla menší čistku a na několik míst dosadila „své lidi“. Italská premiérka kritiku odmítla a přímo von der Leyenové adresovala otevřený dopis, který zveřejnila i agentura Ansa. Mediální přestřelka je však jen vrcholem dlouhotrvajícího sporu.

Vše začalo při hledání nového šéfa Evropské komise krátce po eurovolbách. Na summitu lídrů členských zemí Meloniovou odstavili na vedlejší kolej a ona se ve vzpurné reakci zdržela hlasování, ve kterém se von der Leyenové dostalo jasné podpory. I přesto se očekávalo, že v Evropském parlamentu se její Bratři Itálie za německou političkou postaví. To se však nestalo.

„To, co udělala Meloniová, bylo jednoduše stupidní. Propálila hromadu politického potenciálu úplně pro nic za nic,“ svěřil se listu Politico pod podmínkou anonymity jeden vysoce postavený evropský diplomat. Podobný názor má i politolog Lorenzo Castellani. Meloniová podle něj složitě pronikala do diplomatických a ekonomických kruhů a čerpala benefity i ze samotné Komise. „A teď to všechno zahodila,“ míní.

Vymezení se vůči von der Leyenové staví Meloniovou na křižovatku. Ještě má šanci ustoupit a zůstat umírněnou silou na celoevropském poli, navzdory tomu, že její frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) v Bruselu nerozhoduje. Druhou cestou je role vzpurné političky, kterou však bude většina mocných přehlížet.

Hašteření, které škodí Itálii

Napětí mezi oběma ženami se pochopitelně nelíbí ani italské opozici. Nejde totiž pouze o budoucnost Meloniové, ale i celé země. Centrista Riccardo Magi před časem prohlásil, že „Meloniová si jen hraje na oběť, což je reakce člověka, který se už od začátku viděl v roli outsidera“. Premiérka je v nezáviděníhodné pozici. Itálie má druhý největší dluh ze zemí EU a dalece přesahuje strop, který Brusel považuje za únosný. „Pokud by přišla další finanční krize, není dobré být mimo evropskou většinu, která rozhoduje,“ myslí si Castellani.

Z krátkodobého hlediska mohou spory Meloniové a von der Leyenové ovlivnit to, jaké portfolio Itálie dostane v nově složené Komisi. Pokud bude italská premiérka dostatečně prozíravá, do boje vyšle čtyřiapadesátiletého Raffaela Fitta. Ten je v Bruselu jako doma a na rozdíl od jeho straníků z Bratrů Itálie má daleko k čistě euroskeptickému pohledu na věc. „Fitto je ideálním člověkem, který dokáže překlenout názorové rozepře. Je to skutečný diplomat,“ chválí svého kolegu z ECR belgický europoslanec Johan van Overtveldt.

Jen na vysvětlenou, každý ze členských států sedmadvacítky se musí do 30. srpna rozhodnout, koho by chtěl posadit na jedno z křesel v Evropské komisi. Šéfka Komise dokonce požaduje dva kandidáty: muže a ženu. Až von der Leyenová pak rozhodne, na které konkrétní posty je posadí. Nominování Fitta by naznačovalo, že Meloniová bude nakonec konstruktivní. Ráda by totiž portfolio zaměřené na ekonomické otázky, v ideálním případě post místopředsedy Komise, který dohlíží na více sektorů.

Fitto by byl pro takovou funkci ideální, unijní rozpočtovou problematiku zná skrz naskrz. Jeho kolegové ho rádi popisují slovem „democristiano“, tedy jako křesťanského demokrata, což v italském politickém rybníčku znamená striktně středového a pragmatického politika. Najdou se pochopitelně i jeho kritici, kteří trefně poznamenávají, že ekonomické portfolio by neměl dostávat do rukou člověk ze země, která se topí v dluzích.

Blízko těm, kteří tahají za nitky

Fitto s politikou začínal v prosluněném regionu Apulie na samém jihu Itálie, tedy v oblasti proslulé písečnými plážemi. Otrkávat se začal už coby dvacátník, krátce poté, co jeho otec Salvatore, vlivná figura tamní politické scény, zemřel při autonehodě. Zprvu šel v jeho šlépějích v řadách křesťanských demokratů. V průběhu let prokázal dokonalý instinkt a dokázal odhadnout, na kterou stranu se přiklonit. Co se týče fotbalu, tam přelétavý není, je zapáleným fanouškem Juventusu Turín.

Největší krok přišel v roce 2018. „Šokovalo mě to,“ svěřil se jeden z jeho někdejších kolegů. O čem mluví? Fitto se tehdy rozhodl vstoupit do krajně pravicového nevýznamného hnutí Bratři Itálie, které ze sebe stále nesetřáslo odér fašistické minulosti. „Tehdy mi řekl, že s k téhle straně musí přidat, protože je to jediná šance na jeho politické přežití. A jak vidno, byl to dobrý plán,“ dodává.

O čtyři roky později se Meloniová stala premiérkou a Fitto dostal darem dohled nad distribucí takřka 200 miliard eur z rozpočtu EU na zahlazování následků covidové pandemie. A hospodařil s nimi vůbec nejlépe ze všech členských unijních zemí.

„Vždycky moc dobře věděl, že je důležité udržovat dobré vztahy s lidmi, kteří tahají za nitky,“ popisuje jeden z jeho kolegů ze strany. Pokud si ho Meloniová vybere a von der Leyenová mu přidělí ekonomické portfolio, Fitto se rázem stane samotným loutkářem.