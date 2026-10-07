EUIPO ve své databázi uvedl, že zaregistroval žádost podanou Giorgiou Meloniovou. Obsah žádosti je krátká pětivteřinová nahrávka, na které premiérka říká: „Jsem Giorgia Meloniová.“
O registraci úřad teprve rozhodne. Podle databáze EUIPO nezaregistroval podobné žádosti od jiných předních evropských politiků.
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Dříve než premiérka podali podobnou žádost i někteří italští herci, napsal deník La Repubblica. Umělci se tím chtějí chránit před zneužitím svého hlasu umělou inteligencí.
Meloniová figuruje jako poškozená v procesu na Sardinii kvůli šíření pornografických obsahů upravených tak, aby postavy měly tvář italské političky. Tyto obsahy vznikly ještě předtím, než se stala šéfkou italské vlády.
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Na svých účtech na sociálních sítích pak Meloniová občas upozorňuje na upravené fotografie s její tváří dosazenou na tělo jiných, často spoře oděných, žen. V roce 2025 italský parlament schválil zákon, který trestá jedním až pěti lety odnětí svobody používání umělé inteligence s cílem oklamat další lidi.