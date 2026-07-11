Střet se Západem má jediný dobrý konec, varuje Putina před tragédií ruský miliardář

Kolaps státu, přeměna země na obléhanou pevnost, návrat na okraj západního systému, závislost na Číně nebo vznik suverénního státu. Tak na budoucnost své země pohlíží oligarcha a osmý nejbohatší Rus podle deníku Forbes.
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Za nejnebezpečnější považuje Melničenko scénář vnitřního konfliktu a kolapsu. Destabilizace může podle něj Rusko uvrhnout do boje různých sil o zdroje, vliv i kontrolu nad územími.
Návrat do západního systému, přestože je dle jeho slov možný, by znamenal kompletní závislost Moskvy na Západu. I orientace na Čínu by vyústila v nárůst vlivu cizí země. Oba scénáře jsou proto podle miliardáře totožné – rozdíl je pouze v tom, kde bude centrum vnější moci.
Přeměna Ruska na obležený stát po vzoru Severní Koreji by podle Melničenka představovala izolaci, represe, omezené možnosti rozvoje a neustálou mobilizací. „Rusko, uvězněné v mentalitě věčné pevnosti, které promění vnější konfrontaci v trvalý nástroj domácí politiky,“ charakterizuje podnikatel. Za jediný pozitivní scénář považuje „suverénní stát“.
Na rozdíl od Putinova odmítnutí vnějšího vlivu se ale zaměřuje na předvídatelnost a stabilní ekonomiku. Popisuje uspořádání, který může působit jak na trhu se Západem, tak s Čínou.
Nenabádá k odstranění Putina. Přeje si ale změnu, která by znamenala konec vlády jednoho muže. Podle něj by se do rozhodování měli zapojit zástupci podnikatelské komunity, technokratických kruhů, občanské společnosti a různých politických sil.
Miliardář ve sloupku varuje i před riziky dalšího vyostření konfliktu, včetně použití jaderných zbraní. Promluvil i o narůstající pravděpodobnosti, že válka na Ukrajině přesáhne do dalších zemí.
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Za posledních 35 let vybudoval Melničenko průmyslové impérium s hnojivy, těžbou, energetikou a logistikou. Dlouho se držel v ústraní, a to i při ruském vpádu na Ukrajinu. Jeho vyjádření v The Economist jsou proto z pozice předního ruského podnikatele překvapivá, přestože nepředstavují nijak zvlášť radikální názory.
Melničenkovy podniky pomáhají udržovat válečnou ekonomiku. Amoniak produkovaný v jeho závodech se používá pro výrobu munice. Miliardář zároveň spolupracuje s armádou na obraně svých továren před útoky dronů i s bezpečnostními službami. Je veden pod západními sankcemi.