Skupina připlula z USA v maskovacích uniformách s útočnými puškami, pistolemi, podomácku vyrobenými výbušninami, neprůstřelnými vestami a dalekohledy. „Podle předběžných výpovědí zadržených měli v úmyslu provést infiltraci za teroristickými účely,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.
Dva ze šesti zadržených byli na Kubě dříve hledáni pro podezření z plánování teroristických činů proti této zemi. Úřady také identifikovaly čtyři zbývající pasažéry a uvedly, že na ostrově zadržely dalšího Kubánce, který tam přijel z USA, aby skupinu přivítal. Z mrtvých byla zatím identifikována jen jedna osoba. Kubánští exulanti se podle Reuters převážně soustřeďují ve floridském městě Miami.
Kubánská pobřežní stráž rozstřílela ve svých vodách posádku americké lodi
Americký ministr zahraničí Marco Rubio novinářům řekl, že se nejednalo o operaci Spojených států a že se na ní nepodíleli žádní zaměstnanci americké vlády. Kubánské úřady o incidentu informovaly USA, americká ambasáda v Havaně se ale pokusí nezávisle ověřit, co se stalo. „Stačí říct, že je velmi neobvyklé vidět takové přestřelky na otevřeném moři,“ dodal ministr.
Rubio v noci na dnešek také uvedl, že Kuba se musí radikálně změnit, aby se zlepšila kvalita života jejích občanů, a že kubánský lid trpí už dlouho kvůli tamějším úřadům a vládě.
Motorový člun se podle ministerstva přiblížil na vzdálenost zhruba jedné námořní míle k ostrovu Cayo Falcones, který leží při severním pobřeží Kuby asi 200 kilometrů východně od Havany. Když se k němu přiblížilo pět členů kubánské pohraniční stráže, posádka člunu zahájila palbu a zranila velitele kubánského plavidla. Politici z Floridy požadují samostatné vyšetřování, protože kubánské verzi nevěří.
Spojené státy od ledna uvalily na Kubu energetickou blokádu s odůvodněním, že tento ostrov, ležící zhruba 235 kilometrů od pobřeží Floridy, představuje „výjimečnou hrozbu“ pro národní bezpečnost USA. Washington ve středu povolil prodej venezuelské ropy na Kubu, pokud z ní nebude profitovat režim, ale obyvatelé a soukromý sektor.
Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy - Mexiko a Venezuelu - poté, co americký prezident Donald Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a minulý měsíc podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. Trump se ropným embargem snaží přivodit pád komunistické vlády na Kubě a několikrát řekl, že vojenský zásah jako ve Venezuele na začátku ledna nebude nutný, protože režim se zhroutí sám. Ekonomické problémy má Kuba dlouhodobě, částečně i kvůli letitým americkým sankcím.