Krajní levice ve Francii se bouří. Mélenchon volá po Macronovu svržení

Nepoddajná Francie, kterou pevnou rukou vede třiasedmdesátiletý Mélenchon, je nejsilnější stranou levicové koalice Nová lidová fronta, která překvapivě vyhrála červencové volby. Nepsaná pravidla velí, že by kandidáta této koalice měl prezident pověřit sestavením vlády. Ve Francii však šly během uplynulých týdnů pletichy stranou, země žila olympiádou a většina politiků si užívala volna.

Levici začíná docházet trpělivost a Mélenchon byl prvním člověkem, který se rozhodl ozvat, píše list The Times. Macrona obvinil, že se chová jako maďarský premiér Viktor Orbán nebo král Ludvík XVI., jenž svého času skončil na popravišti. „Je to převrat proti demokratickým principům,“ prohlásil Mélenchon a dodal, že prezident se za každou cenu snaží udržet u moci centristy, kteří skončili ve volbách druzí.

Volá po impeachmentu, tedy ústavní žalobě podané na voleného funkcionáře, v tomto případě prezidenta, který se dopustil závažného trestného činu. Trestem je zbavení funkce. Mélenchon argumentuje porušováním demokratických principů a ústavy, nutná by však byla spolupráce Národního shromáždění, tedy dolní parlamentní komory, a Senátu. Výsledky voleb však něco takového v podstatě vylučují.

Současný premiér Attal podal demisi krátce po volbách, Macron ji odmítl a svého chráněnce požádal, aby zemi vedl až do sestavení nového kabinetu. Jeho sestavení však nebude jednoduché, červencové volby vyhrála Nová lidová fronta (193 křesel) následovaná Macronovou koalicí (164 křesel), Národní sdružení Marine Le Penové skončilo až třetí se ziskem 143 mandátů.

Francie v politickém patu

Většina 289 křesel zůstala všem stranám vzdálená. Do kouta prezidenta tlačí mimo jiné schvalování rozpočtu pro rok 2025, který bude kvůli rozhazovačnosti předešlé vlády pod bruselským drobnohledem. Řešení je, zdá se, v nedohlednu.

O premiérský post si zatím oficiálně řekla pouze zástupkyně Nové lidové fronty Lucie Castetsová. Její výhodou je, že se dočkala podpory celé volební koalice, ve které se sešli socialisté, zelení, komunisté i krajně levicoví stoupenci Mélenchona. Macron ji zatím odmítá s chatrným argumentem, že z předčasných voleb „nevzešel jasný vítěz“, jenž by měl přednostní nárok na sestavení vlády, píše Politico.

Castetsová, která nemá takřka žádné politické zkušenosti, se však nenechala odradit. Spustila regulérní kampaň, dává rozhovory v médiích a setkává se se členy odborových organizací po celé Francii. Cíl je jediný – získat relevanci a zatlačit na Macrona. Otázkou zůstává, zda by byla Castetsová schůdnou kandidátkou pro všechny. Pokud ne, Národní shromáždění by mohlo vyvolat hlasování o důvěře, ze kterého by nová vláda zřejmě vyšla špatně.

Nabízí se kompromis v podobě zkušeného politika, který si s levicí dobře rozumí. Bernard Cazeneuve tyto podmínky splňuje, funkci premiéra už si navíc nakrátko vyzkoušel na konci prezidentského mandátu Françoise Hollanda od prosince 2016 do května 2017. Cazeneuve se návratu do sídla premiéra v Matignonském paláci pochopitelně nebrání. „Pokud to je ve všeobecném zájmu, jsem na to připraven,“ nechal se slyšet na počátku července.

Ve skutečnosti nikdo vládnout nechce

Pokud by šel Macron tvrdě proti spolupráci s levicí, musí lovit v republikánských vodách, kde přichází v úvahu jediné jméno: Xavier Bertrand. Někdejší ministr zdravotnictví, práce a sociálních věcí za vlád Jacquesa Chiraca a Nicolase Sarkozyho od roku 2016 úspěšně vede severofrancouzský region Hauts-de-France. Odrazil zde mimo jiné nástup krajní pravice. Bertrand se k případné nominaci oficiálně nevyjádřil, podle zdrojů z jeho okolí je však připraven premiérský post přijmout. Jeho výhodou je, že se těší velké oblibě v „promacronovských“ kruzích. Počty však mohou hrát proti němu.

Zcela stranou všech jednání zatím stojí třetí nejsilnější strana, tedy Národní sdružení. Se 143 křesly však má velkou sílu. S největší pravděpodobností se postaví stranou všech jednání a bude jakýmsi protestním hlasem. Le Penová však v minulosti mnohokrát dokázala, že je politicky tvárná.

Překvapivě statické dění na francouzské politické scéně trefně glosoval Macronův poradce François Bayrou. Straničtí lídři podle něj jen hrají jakési stínové divadlo, protože v současné situaci ve skutečnosti nikdo o premiérský post a sestavování vlády nestojí.

Všichni se soustředí až na prezidentské volby v roce 2027. Macron už v nich kandidovat nemůže, donedávna byla podle průzkumů favoritkou Le Penová, červencové hlasování však ukázalo, že Francouzi se v boji s krajní pravicí nebojí sáhnout k poněkud radikálním řešením.