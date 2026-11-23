Když Melania Trumpová hostila v honosném foyer Bílého domu ruské a ukrajinské zástupce na oslavu příměří v Oleškách, které pomohla zprostředkovat, zvolila nezvyklý zasedací pořádek. Zástupce znesvářených zemí usadila přímo vedle sebe. V první řadě se tak bok po boku ocitli hlavní ukrajinský vyjednavač Davyd Arachamija a zvláštní zmocněnec Kremlu Kirill Dmitrijev.
Dlouholetý agent první dámy Marc Beckman, díky jehož pomoci ono příměří vyjednali, uznal, že jde o trochu unikátní přístup. Sám Arachamija deníku The New York Times tlumočil vzkaz, který později dostal od jednoho vysoce postaveného evropského činitele: Pohled na Ukrajince a Rusy, kteří spolu dokážou mluvit, aniž by se mordovali, prý pomohl ukázat, že „existuje šance na mír“.
Beckman lišácky obešel neřešitelný spor o to, jak v textu dohody označit samotné Olešky. Jednoduše nechal sepsat dva dokumenty se stejným harmonogramem ale odlišným názvoslovím.