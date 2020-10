Dejte mi sakra pokoj. Trumpová si v nahrávkách stěžuje na nespravedlivý tisk

Soukromý hovor Trumpová vedla před dvěma lety se svou tehdejší přítelkyní a asistentkou Stephanie Winston Wolkoffovou. Nakonec se s ní však rozkmotřila a nyní se jí to znovu vrátilo.

Wolkoffová totiž o manželce prezidenta nejenže napsala knihu Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady (Melania a já: Vzestup a pád mého přátelství s první dámou), ale zveřejnila i nahrávky neupřesněného počtu telefonátů, které pořídila bez vědomí Trumpové.



Záznamy ve čtvrtek pustila divákům televize CNN. V době, kdy byly pořízeny, byla aktuální kauzou vládní migrační politika, v rámci níž úřady na americko-mexických hranicích oddělovaly děti od rodičů.

Nevole vůči tomuto postupu zaznívala ze všech stran a kritika dopadla i na první dámu. Ta si mimochodem ještě zavařila, když si na návštěvu centra pro dětské migranty oblékla bundu s nápisem „je mi to vážně fuk, a tobě?“.

„Ty děti říkají: ‚Wow, já budu mít vlastní postel? Budu spát v posteli? Já budu mít vlastní skříň na oblečení? Je smutné to slyšet. Ale toto ve své zemi neměli. Tam spí na zemi. Starají se o ně hezky, ale nejsou s rodiči. Je to smutné,“ říká v nahrávce přerývaně Trumpová, zatímco jí její tehdejší kamarádka přizvukuje.

Manželka prezidenta dále poznamená, že když děti přijdou do Spojených států samy, s pašeráky či zkrátka nelegálně, musí se s tím něco dělat. „A spoustu matek s dětmi učí, jak to mají provést. Přijdou na hranici a říkají ‚ach, zabije nás člen gangu, je to tam nebezpečné‘. A pak tady můžou zůstat,“ pokračuje.

Samotná Wolkoffová říká, že první dáma podle ní měla opravdovou starost o opuštěné děti. Mateřský instinkt jí velel nějak zasáhnout, ale neměla po svém boku nikoho, komu by se mohla svěřit a kdo by jí v tom pomohl. A tak se přizpůsobila vládní politice a přestala to řešit, míní její expřítelkyně.

Nahrávky dojdou i k tomu, jak celou věc popisují média. „Říkají, že jsem komplic, že jsem stejná jako on (Trump), že ho podporuji, že neříkám dost, že nedělám dost,“ říká frustrovaná Trumpová. „Dřu jako kůň, řeším vánoční výzdobu. Koho sakra zajímá vánoční výzdoba? Ale musím to udělat, že?“

1. prosince 2017

Když kamarádka přisvědčí, Trumpovou to povzbudí. „Jasně, takže jsem to udělala a řekla, že pracuji na plánování Vánoc. A oni na to: ‚A co ty oddělené děti?‘ Dejte mi sakra pokoj!“ vybuchne.



Připomeňme, že výběr vánočních dekorací Trumpové vedl v médiích i na sociálních sítích k údivu. Mnozí je přirovnávali k hororu a další se ptali, zda to odráží psychický stav první dámy. Nyní, když vidí, že jen o tuto povinnost neměla přílišný zájem, je jim podoba výzdoby jasná, glosuje server USA Today.

Ale zpět k odděleným dětem. „Kde byli, když to dělala Obamová? Já jsem se snažila vrátit zpátky to dítě k jeho matce, ale neměla jsem šanci! Musí projít procesem podle zákona. (...) A oni to ani nenapíšou. Nevěří tomu, a tak to nenapíšou, protože jsou proti nám a protože to jsou liberální média. Mohla bych jít do Fox News a tam by to napsali, ale to nechci,“ stěžuje si dál Trumpová.

List The Independent v této souvislosti připomíná, že prezident Trump prohlašoval, že oddělování dětí na hranicích zdědil po minulé administrativě. Za Baracka Obamy se však podle listu tato politika neuplatňovala ani zdaleka v takové míře jako za Trumpa, což zřejmě souvisí s jeho přístupem nulové tolerance k migrantům.



Bývalá první dáma Michelle Obamová podle médií na hranice nikdy nepřijela, první byla až Melania Trumpová. I to zřejmě Trumpova manželka vzkazovala médiím svou bundou, míní Wolkoffová. Podle ní zkrátka odjela k hranicím, ať už o tom média psát budou, nebo nebudou. Jenže ta nápis pochopila jinak a v Bílém domě nebyl nikdo, kdo by přispěchal s vysvětlením.

Mluvčí Trumpové ke zveřejněným nahrávkám vzkázala, že jediným záměrem Wolkoffové očividně vždy bylo jen tajně nahrát první dámu, aby „mohla prodávat samu sebe a svou chlípnou knihu“. „Není způsob, jak zjistit, zda byly nahrávky upraveny, a je jasné, že ty ukázky byly schválně vybrány a prezentovány bez kontextu. První dáma se dál soustředí na svou rodinu a službu naší zemi,“ dodala.

Nahrávky zveřejnila televize CNN: