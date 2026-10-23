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Naděje pro hladovějící. Melania Trumpová vyjednala příměří pro ukrajinské Olešky

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  15:57
Americká první dáma Melania Trumpová přihlíží podpisu výkonného nařízení o...

Americká první dáma Melania Trumpová přihlíží podpisu výkonného nařízení o zdraví žen prezidentem Donaldem Trumpem v Růžové zahradě Bílého domu ve Washingtonu. (19. října 2026) | foto: Umit BektasReuters

Snímek z dronového videa zachycuje zničené budovy v Oleškách v Ruskem okupované...
Snímek z dronového videa zachycuje zničená vozidla na ulici v Oleškách v Ruskem...
Prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová pózují v Bílém domě. (27....
Americký prezident Donald Trump.
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Bílý dům oznámil, že první dáma USA Melania Trumpová vyjednala příměří mezi Ruskem a Ukrajinou ve válkou zničeném městě Olešky. Místní přerušení bojů má umožnit dopravu humanitární pomoci a evakuaci civilistů. Podle oznámení začne 29. října.

Podle Bílého domu Trumpová spolu se svým zástupcem přímo komunikovala s ruským a ukrajinským vedením a pomáhala dohodnout podmínky příměří. Moskva ani Kyjev se k oznámení zatím nevyjádřily.

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V Oleškách, které leží na břehu Dněpru v Chersonské oblasti a oddělují ukrajinské jednotky od ruských okupačních sil, už měsíce chybějí potraviny a zdravotnický materiál. Město je bez elektřiny, vytápění i tekoucí vody. Výjezdové silnice jsou zaminované a lemují je ohořelé vraky aut. Nad ulicemi neustále bzučí drony obou stran války.

Měla by se Melania Trumpová zapojit do řešení války na Ukrajině místo manžela?

Olešky měly před válkou zhruba 24 tisíc obyvatel. Ruské síly je obsadily hned první den invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Ostřelování a požáry zničily řadu budov a poškodily infrastrukturu. Další katastrofa přišla v červnu 2023, kdy město zaplavila voda po protržení Kachovské přehrady. Vyšetřování agentury AP tehdy dospělo k závěru, že výbuch, který přehradu zničil, s největší pravděpodobností způsobila ruská armáda. Katastrofa si vyžádala stovky životů.

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Lidé, kteří v poničeném městě zůstali, nyní čelí riziku, že zemřou hladem nebo na následky nemocí. Blíží se další tuhá zima a podmínky se dál zhoršují. Kyjev opakovaně žádal o místní příměří, aby mohl zajistit evakuaci obyvatel. Rusko, které jako okupační mocnost podle mezinárodního práva odpovídá za zajištění základních životních potřeb civilistů na okupovaném území, se k takovému kroku dosud nezavázalo.

Olešky

Olešky

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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