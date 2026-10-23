Naděje pro hladovějící. Melania Trumpová vyjednala příměří pro ukrajinské Olešky

Podle Bílého domu Trumpová spolu se svým zástupcem přímo komunikovala s ruským a ukrajinským vedením a pomáhala dohodnout podmínky příměří. Moskva ani Kyjev se k oznámení zatím nevyjádřily.
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V Oleškách, které leží na břehu Dněpru v Chersonské oblasti a oddělují ukrajinské jednotky od ruských okupačních sil, už měsíce chybějí potraviny a zdravotnický materiál. Město je bez elektřiny, vytápění i tekoucí vody. Výjezdové silnice jsou zaminované a lemují je ohořelé vraky aut. Nad ulicemi neustále bzučí drony obou stran války.
Olešky měly před válkou zhruba 24 tisíc obyvatel. Ruské síly je obsadily hned první den invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
Ostřelování a požáry zničily řadu budov a poškodily infrastrukturu. Další katastrofa přišla v červnu 2023, kdy město zaplavila voda po protržení Kachovské přehrady. Vyšetřování agentury AP tehdy dospělo k závěru, že výbuch, který přehradu zničil, s největší pravděpodobností způsobila ruská armáda. Katastrofa si vyžádala stovky životů.
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Lidé, kteří v poničeném městě zůstali, nyní čelí riziku, že zemřou hladem nebo na následky nemocí. Blíží se další tuhá zima a podmínky se dál zhoršují. Kyjev opakovaně žádal o místní příměří, aby mohl zajistit evakuaci obyvatel. Rusko, které jako okupační mocnost podle mezinárodního práva odpovídá za zajištění základních životních potřeb civilistů na okupovaném území, se k takovému kroku dosud nezavázalo.