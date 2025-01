Výraznější a sebevědomá první dáma. Melania Trumpová už rozumí, o co jde

Jak republikán Donald Trump, tak jeho manželka se vracejí do Bílého domu poučeni. Trump lépe rozumí tomu, jak používat páky federální vlády k prosazení svých plánů, zatímco Trumpová naznačila, že se připravuje na viditelnější roli než v letech 2017 až 2021.

Mezi listopadovými volbami a pondělní inaugurací se Trumpová na návrat do Bílého domu intenzivně připravovala, píše CNN s odkazem na zdroje z jejího okolí. Věnovala se zahraniční politice, připravovala své vlastní plány a dělala manželovi společnost na večeřích s prominenty v jeho rezidenci Mar-a-Lago v Palm Beach na Floridě.

Do světel reflektorů se v pondělí vrátila v klobouku s širokou krempou, kdy jí sotva bylo vidět do tváře, a moc toho nenamluvila. Přesto prý kypí novým sebevědomím, které možná není na první pohled patrné.

„Je zřejmé, že má sebedůvěru, kterou jsme dříve tolik neviděli. Rozumí tomu, co je v sázce jak pro tuto vládu, tak pro ni,“ uvedla Kate Bennettová, autorka knihy Free, Melania a bývalá novinářka, jež obsáhle zaznamenávala první čtyři roky Trumpové v roli první dámy USA.

Trumpová, která si vždy úzkostlivě hlídala své soukromí, pochopila zvědavost veřejnosti a rozhodla se ji vytěžit. Její autobiografie Melania vydaná loni v říjnu zůstává bestsellerem na platformě Amazon. Krátce po volbách Amazon s Trumpovou podepsal licenční dohodu v hodnotě mnoha milionů dolarů o natočení dokumentu, který by měl být odvysílán letos. Filmaři se kolem Melanie točili už při oslavách pondělní inaugurace.

Ve Spojených státech není neobvyklé, že moderní první dámy profitují ze svého úřadu, často vydávají paměti a vystupují na veřejnosti. Trumpová se v posledních měsících zúčastnila několika přátelských rozhovorů v televizi Fox News, což poukazuje na to, že si svoji popularitu možná i užívá.

První dáma, jež se loňské předvolební kampaně většinou neúčastnila, podle předpokladů bude po další čtyři roky dělit svůj čas mezi Washington, Palm Beach a New York, a bude přítomna předním událostem konaným v Bílém domě. Bude mít své vlastní priority, a jak řekla televizi Fox News, chce restartovat svůj projekt Be Best (Buď nejlepší) zaměřený na zdravý životní styl mladých a na boj s drogami, kyberšikanou a s negativitou na sociálních sítích.

Malý tým pro první dámu

Podobně jako při Trumpově prvním mandátu bude mít Trumpová v Bílém domě v porovnání se svými předchůdkyněmi jen skromný tým. „Nechci najmout příliš mnoho lidí a utratit příliš mnoho peněz daňových poplatníků,“ řekla začátkem ledna televizi Fox News.

Trumpová se v roce 2018 při návštěvě Egypta televizi CNN svěřila, že si přeje, aby se „lidé soustředili na to, co dělá, a ne na to, co nosí“. Ví ale, že „to stejně budou dělat dál“. Podle Bennettové na to chtěla Trumpová upozornit právě střídmým kostýmem s kloboukem v námořnické barvě, který si oblékla na inauguraci. Chtěla tím prý vyslat zprávu, že to „tentokrát myslí vážně“.

Pro první dámu mění situaci i to, že Trumpova nejstarší dcera Ivanka už nebude mít v Bílém domě kancelář ani nebude oficiální poradkyní svého otce jako při jeho prvním volebním období. Ivanka už se dříve vyjádřila, že chce z politiky zcela odejít a chce žít více soukromý život v Miami. Podle Bennettové tak Melanii Trumpové uvolnila cestu.