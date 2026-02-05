„Pracuju na tom, jsme v procesu,“ řekla novinářům v Bílém domě. „Doufám, že velmi brzy budeme slavit úspěch,“ dodala.
Podle mluvčího Trumpové pokračovala komunikace s Rusy poté, co první dáma napsala Putinovi dopis týkající se ukrajinských dětí zavlečených do Ruska, který mu osobně loni v srpnu během summitu na Aljašce předal její manžel, americký prezident Donald Trump.
|
Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí
Od doby, co Trumpová svoji iniciativu zahájila, Rusko na Ukrajinu vrátilo 15 dětí, z toho sedm v prosinci.
Kyjev obviňuje Rusko, že od vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 na své území vyvezlo nejméně 19 000 ukrajinských dětí, aniž by k tomu mělo souhlas jejich rodičů nebo opatrovníků. Ruští představitelé toto obvinění opakovaně odmítají a tvrdí, že jednali ve snaze ochránit děti před dopady bojů.
|
Dokument o první dámě v USA boduje. Jen za víkend vydělal sedm milionů dolarů
Trumpová, která se během druhého funkčního období svého manžela do velké míry drží stranou veřejného dění, se ve čtvrtek v Bílém domě sešla s Keithem a Avivou Siegelovými, bývalými izraelsko-americkými rukojmími zadržovanými ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí Hamás.