Melania Trumpová je v kontaktu s Rusy. Zařizuje návrat ukrajinských dětí

Autor:
  9:44
Americká první dáma Melania Trumpová ve čtvrtek řekla, že je v kontaktu s týmem ruského prezidenta Vladimira Putina, aby docílila návratu dalších ukrajinských dětí z Ruska. Agentura Reuters napsala, že o podrobnostech jednání s Putinovými lidmi nemluvila.
První dáma USA Melania Trumpová během setkání s americko-izraelským rukojmím...

První dáma USA Melania Trumpová během setkání s americko-izraelským rukojmím Keithem Siegelem a jeho manželkou Avivou. (4. února 2026) | foto: AP

První dáma USA Melania Trumpová s americko-izraelským rukojmím Keithem Siegelem...
První dáma USA Melania Trumpová s americko-izraelským rukojmím Keithem Siegelem...
První dáma USA Melania Trumpová zahájila ve středu obchodování na newyorské...
Melania Trumpová na slavnostní premiéře dokumentu Melania
16 fotografií

„Pracuju na tom, jsme v procesu,“ řekla novinářům v Bílém domě. „Doufám, že velmi brzy budeme slavit úspěch,“ dodala.

Podle mluvčího Trumpové pokračovala komunikace s Rusy poté, co první dáma napsala Putinovi dopis týkající se ukrajinských dětí zavlečených do Ruska, který mu osobně loni v srpnu během summitu na Aljašce předal její manžel, americký prezident Donald Trump.

Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí

Od doby, co Trumpová svoji iniciativu zahájila, Rusko na Ukrajinu vrátilo 15 dětí, z toho sedm v prosinci.

Kyjev obviňuje Rusko, že od vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 na své území vyvezlo nejméně 19 000 ukrajinských dětí, aniž by k tomu mělo souhlas jejich rodičů nebo opatrovníků. Ruští představitelé toto obvinění opakovaně odmítají a tvrdí, že jednali ve snaze ochránit děti před dopady bojů.

Dokument o první dámě v USA boduje. Jen za víkend vydělal sedm milionů dolarů

Trumpová, která se během druhého funkčního období svého manžela do velké míry drží stranou veřejného dění, se ve čtvrtek v Bílém domě sešla s Keithem a Avivou Siegelovými, bývalými izraelsko-americkými rukojmími zadržovanými ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí Hamás.

