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„Měla jsem jednu margaritu.“ Žena jezdila před soudem v kruzích, rozorala trávník

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  14:30
Trávník před soudní budovou ve městě Vernon v americkém státě Indiana rozorala 67letá žena, která zde v podnapilém stavu jezdila v kruzích. Nyní čelí několika obviněním, mimo jiné za řízení pod vlivem alkoholu, informoval úřad šerifa.

„Pokud jste si k večeři dali o pár margarit víc, než byste měli, prosím, nesedejte za volant a rozhodně nedělejte kolečka na trávníku před soudní budovou,“ uvedla tento týden v příspěvku na internetu kancelář šerifa okresu Jennings.

„Vyzýváme všechny, aby se bavili zodpovědně a vždy si zajistili bezpečnou dopravu domů, pokud pili alkohol,“ dodala.

Místní televize odvysílala rozhovor se zástupcem šerifa, který Lorraine Wilkersonovou zastavil. Podle něj řidička ujišťovala, že je v pořádku, a snažila se auto neúspěšně nastartovat; úředník nakonec otevřel dveře vozu, aby řidička mohla vystoupit, a uvádí, že z dotyčné byl cítit alkohol, bylo jí špatně rozumět a musela se opírat o auto.

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Žena tvrdila, že si dala jednu margaritu v mexické restauraci naproti. Následně byla převezena k odběru krve a do vazby. V listopadu ji čeká soud.

Úřad šerifa zveřejnil video incidentu, které se rychle rozšířilo na sociálních sítích. Je na něm vidět, jak stříbrný sedan zběsile krouží po trávníku a zanechává za sebou oblaka prachu. Žena byla zatčena a obviněna z řízení pod vlivem alkoholu a podle úřadu čelí i několika dalším obviněním.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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