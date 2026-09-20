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Meklenbursko a Berlín volí. AfD doufá v další výhru, Merz je nad propastí

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  8:00
Předvolební plakát SPD Manuely Schwesigové ve Schwerinu v Meklenbursku-Předním...

Předvolební plakát SPD Manuely Schwesigové ve Schwerinu v Meklenbursku-Předním Pomořansku (16. září 2026) | foto: Reuters

Mítink AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku (13. září 2026)
Lídryně Levice v Berlíně Elif Eralpová (15. září 2026)
Kancléř Friedrich Merz (vpravo) a lídr CDU v Berlíně Stefan Evers (17. září...
Předvolební debata v Berlíně. Zleva Werner Graf (Zelení), Elif Eralpová...
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V Německu začaly dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD). AfD už před dvěma týdny vyhrála s rekordním ziskem volby v Sasku-Anhaltsku. V hlavním městě Berlíně podle průzkumů zvítězí strana Levice, šanci obsadit první příčku má ale stále i Merzova Křesťanskodemokratická unie (CDU). Hlasovat se bude do 18 hodin.

Meklenbursko-Přední Pomořansko je spolková země na severovýchodě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 1,6 milionu obyvatel a ze 16 spolkových zemí nejnižší hustotu zalidnění. Největšími městy jsou Rostock se zhruba 200 tisíci obyvatel a metropole Schwerin se 130 tisíci. K urnám může v neděli přijít 1,3 milionu voličů, poprvé jsou mezi nimi i šestnáctiletí a sedmnáctiletí.

Meklenbursko-Přední Pomořansko je spolu s Berlínem jedinou východoněmeckou spolkovou zemí, v níž zemská tajná služba místní organizaci AfD neoznačila za prokazatelně pravicově extremistickou. Vede ji jen jako podezřelou z krajně pravicových aktivit. Podle politologa Wolfganga Muna z Rostocké univerzity jsou ale v jejích řadách stejně radikální postavy jako kdekoli jinde, řada z nich vyšla z neonacistické scény. Kandidát AfD na zemského premiéra Leif-Erik Holm je sice umírněný, podle Muna ale v posledních letech přišel ve straně o vliv ve prospěch radikálního křídla.

Od roku 1998 je hlavní vládní silou v Meklenbursku-Předním Pomořansku SPD. Její současné premiérce Manuele Schwesigové se v posledních týdnech podařilo náskok AfD v průzkumech výrazně snížit. Podle posledního průzkumu pro stanici ZDF dokonce SPD o procentní bod nad AfD vede. Kdo nakonec volby vyhraje, tak není jasné.

Jisté je naopak, že Merzovu CDU čeká v Meklenbursku-Předním Pomořansku debakl. Poslední průzkumy jí připisují jen šest až sedm procent hlasů. To by byl nejhorší výsledek křesťanských demokratů v jakýchkoli zemských volbách od založení spolkové republiky v roce 1949. Není přitom vyloučeno, že nakonec zůstanou pod pětiprocentní hranicí.

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Sociální demokratka Schwesigová nyní Meklenbursku-Přednímu Pomořansku vládne v koalici s Levicí. Podle průzkumu by taková vláda už po volbách většinu neměla. Zvažovanou možností je rozšířit koalici o Zelené. Ti se ale v průzkumech drží kolem pěti procent a není jasné, zda se do sněmu skutečně dostanou. AfD dostatek mandátů na jednobarevnou vládu podle všeho nezíská. Ostatní strany s ní odmítají spolupracovat.

V Berlíně, který je jednou ze 16 spolkových zemí, žije zhruba 3,9 milionu lidí, téměř milion z nich nemá německé občanství. Volební právo má zhruba 2,5 milionu Berlíňanů a i zde letos poprvé mohou volit i šestnáctiletí a sedmnáctiletí.

V hlavním městě se podle průzkumů o první příčku přetahují Merzova CDU a Levice. V posledním průzkumu agentury INSA měly obě shodně 20 procent hlasů, v průzkumu pro stanici ZDF zveřejněném ve čtvrtek měla Levice 22 procent a CDU o dva body méně.

Křesťanské demokraty vede do voleb relativně málo známý Stefan Evers, který v létě nahradil původního lídra, současného primátora Kaie Wegnera. Ten se kandidatury vzdal kvůli kritice, které čelil za způsob, jakým řešil krizi po lednovém žhářském útoku. Úmyslně založený požár v mrazivých teplotách připravil o elektřinu na několik dní 100 tisíc lidí.

Levice vzešla ze Strany demokratického socialismu (PDS), která byla nástupkyní Sjednocené socialistické strany Německa (SED). SED byla komunistickou státní stranou, jež vládla v letech 1949 až 1989 v NDR. Do voleb v Berlíně ji vede Elif Eralpová, která by se mohla stát první primátorkou Berlína tureckého původu.

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Levice prosazuje mimo jiné vyvlastnění části bytového fondu velkých koncernů. Po volbách by mohla uzavřít koalici se Zelenými a sociálními demokraty. Vyloučená ale není ani koalice CDU, Zelených a SPD. AfD se do berlínské Poslanecké sněmovny rovněž dostane, podle průzkumů s 18 procenty hlasů. Oproti minulým volbám v roce 2023 by tak svůj zisk zdvojnásobila.

Vítězství AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Levice v Berlíně by bylo černým scénářem pro kancléře Merze, který je už nyní rekordně neoblíbený. V nedávném průzkumu agentury INSA ho podpořilo jen 14 procent dotázaných. Výsledky voleb podle německých politologů jeho pozicí otřesou. Nemusí to ale znamenat, že se jej spolustraníci ihned pokusí z funkce vytlačit.

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Sám kancléř říká, že mu voliči loni dali mandát vládnout čtyři roky a on je hodlá využít k reformám, které budou řešit problémy země. Průzkumy jsou ale neúprosné. Podle těch posledních by konzervativní unie CDU/CSU získala v celoněmeckých volbách jen 18 až 20 procent hlasů. AfD by dostala 29 až 30 procent, a stala se tak nejsilnější stranou v německém parlamentu.

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