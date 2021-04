Harry a Meghan uškodili rozhovorem s Oprah jen sami sobě, říká historik

Manželé princ Harry a vévodkyně Meghan poskytli televizní moderátorce Oprah Winfreyové třaskavý rozhovor, v němž očernili Buckinghamský palác. Mluví se teď i o možném rasismu v královské rodině. Jedná se o krizi, jakou by nemusela ustát?

Ačkoliv bývá tato událost srovnávána s krizí z roku 1936 (abdikace krále Edwarda VIII., pozn. red.), osobně se domnívám, že se o největší krizi nejedná. Tehdy přece jenom šlo o bezdětného a Němcům nakloněného krále, který se chystal odstoupit, a to ještě v období doznívající světové hospodářské krize. Současná událost je spíš krize rodinná, s níž se musejí Windsorové nějakým způsobem vypořádat. Věci, které byly v rozhovoru řečeny, jsou víceméně útoky osobního charakteru a měly být prodiskutovány v rodinném kruhu, jak to ostatně stálo i ve strohém prohlášení Buckinghamského paláce. Královna Alžběta II., princ Charles i princ William jsou stabilní jednotky, jež skvěle plní svou funkci, a tak si nemyslím, že by princ Harry s Meghan Markle narušili základy samotné monarchie.

Nemůžete vyžadovat výhody v podobě titulů, výsad, peněz a ochranky, a nic pro to neudělat. Meghan to zřejmě nepochopila. Kamil Rodan specialista na královskou rodinu