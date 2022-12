GLOSA: Meghan je problémová tetička ze zámoří. Dokument upadne v zapomnění

Šestidílný dokument, jehož první tři epizody jsou od včerejšího dne ke shlédnutí, rozhodně nelze považovat za vyvážené dílo, které by mohlo na příběh mladého páru, který vzbuzuje pozornost světových médií od roku 2017, přinést nový pohled. Představeny jsou totiž názory jen jedné strany toho, co je vnímáno jako hluboká a bolestná roztržka v britské královské rodině.

Prince Henryho a jeho ženu Meghan mohly k veřejným filmovým výpovědím přivést dva hlavní důvody: vysoký honorář, který za svou „sdílnost“ obdrží, a pak snaha získat na svou stranu veřejnost. Zásadní otázkou však je, jaké publikum chtějí vlastně oslovit. Podle stylu, který zvolili, lze důvodně pochybovat o tom, že jim jde o zvýšení popularity ve Velké Británii.

Tam se na adresu mladšího syna krále Charlese III. ozývá čím dál hlasitější kritika. S tou poslední veřejně vystoupili někteří přátelé princezny Diany. Ta by podle nich Harryho mohla podporovat ve snaze jít svou cestou a poznat větší svobodu a jiný životní styl mimo ostrovní království. Co by mu ale neodpustila- a co by ji trápilo – je rozkol s princem Williamem. Oba syny totiž vychovávala v duchu pevně semknutého týmu, v němž měl Harry být pevnou oporou svému o dva roky staršímu bratrovi.

​Dokumentární řada zapadne brzy pravděpodobně v zapomnění. Sussexovi si jí moc nepomohou, ale v jednom jejich postavení přece jen ovlivní. Jejich královští příbuzní je mohou nadále vnímat jako „nepříjemného strýčka a problémovou tetičku ze zámoří“, jejichž občasné návštěvy starého kontinentu budou doprovázet pocity rozpačitosti a bezradnosti spolu s migrénou a bolením žaludku.