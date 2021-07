V Tatrách museli utratit příliš mlsnou medvědici. Její mláďata skončí v zoo

„Zásahový tým pro medvěda hnědého ze Státní ochrany přírody Slovenské republiky musel uspat a usmrtit medvědici, která navzdory enormní snaze ochranářů nezvratně ztratila přirozenou plachost,“ uvedlo ministerstvo v komuniké.

Zásahový tým vznikl proto, aby předcházel možným konfliktním situacím a škodám, které by zvíře mohlo způsobit.

Ochranáři začátkem měsíce převezli asi čtyřletou medvědici se dvěma mláďaty z okolí Starého Smokovce ve Vysokých Tatrách do divoké vysokohorské přírody v naději, že šelma dokáže změnit své návyky a přestane chodit do obcí ke kontejnerům s odpadky. To se ale nestalo.

Žiarská dolina je údolí na jižní straně Západních Tater na Slovensku. Tam se experti snažili zvíře vrátit. Bezúspěšně. (20. července 2021)

Zvíře sešlo do Žiarské doliny, kde opět začalo vyhledávat potravu v nedostatečně zabezpečených popelnicích. Zvíře navíc nereagovalo ani na plašení medvědím sprejem a do lokality se pravidelně vracelo. Tím se prokázalo, že ztráta plachosti je definitivní. Zásahový tým proto musel za přítomnosti veterináře zvíře uspat a pak usmrtit.

Experti následně odchytili jedno odrostlé mládě, které zamíří do karantény v zoologické zahradě Bojnice a následně bude trvale umístěné v košické zoo. Stejný postup zvolí ochranáři i po odchycení druhého medvíděte.