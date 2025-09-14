Jak se daří brněnským medvědím dvojčatům? Kometa je celebritou v Rusku

Autor: ,
  10:13
Jak se daří potomkům brněnské medvědice Cory? Medvědice Kometa je v ruské zoo v Rostově na Donu za hvězdu, před pěti lety navíc sama porodila samičku, která žije v Moskvě. Bratr Komety Nanuk je v Belgii, také on měl potomka, který nyní žije na Ukrajině.
Medvědice Cora s mláďaty Kometou a Nanukem v brněnské zoo. (29. dubna 2013)

Medvědice Cora s mláďaty Kometou a Nanukem v brněnské zoo. (29. dubna 2013) | foto: ČTK

Medvědice Cora s mláďaty Kometou a Nanukem v brněnské zoo. (29. dubna 2013)
Medvědice Cora s mláďaty Kometou a Nanukem v brněnské zoo. (29. dubna 2013)
Medvědice Cora s mláďaty Kometou a Nanukem v brněnské zoo. (29. dubna 2013)
Medvědice Cora s mláďaty Kometou a Nanukem v brněnské zoo. (29. dubna 2013)
17 fotografií

Kometa a Nanuk se Coře jako medvědí dvojčata narodila na podzim 2012. Tehdy byla v brněnské zoo hlavní atrakcí a výrazně zvyšovala návštěvnost. Veřejnost vybírala i jména dvojčat, do hlasování na internetu se zapojilo přes 107 tisíc lidí. Mláďata se stala také maskoty brněnského hokejového týmu.

Ze Zoo Brno Kometa odcestovala na jaře 2014 do Rostova na Donu kde je dosud. „Má vynikající podmínky: prostorný výběh, velký a hluboký bazén, generátor ledu, který vytváří sníh po celý rok,“ uvedlo zařízení.

„Medvědice si od dětství ráda hraje s hračkami - plastovými kužely, sudy, míčky, zejména ve vodě. Miluje rybí olej a vodní melouny. Ráda chytá a jí živé pstruhy, které vypouštějí do jejího bazénu,“ sdělila zoo.

Cora je zpět. Medvědí hvězdu brněnské zoo mohou návštěvníci vidět po dvou letech

V listopadu 2020 se Kometě a jejímu partnerovi narodilo mládě, v zoo to tehdy byla velká sláva, protože mládě ledního medvěda se tam narodilo po 32 letech. Šlo o samici, která dostala jméno Aika.

„Jméno medvědice bylo odvozeno od jmen rodičů - Aion a Kometa. Medvědice se ukázala jako dobrá matka. Mládě sama krmila a vychovávala. V dubnu 2023 se Aika přestěhovala do moskevské zoo,“ informovalo zařízení. V moskevské zoo je potomek Komety dosud.

V Rostově na Donu doufají, že Kometa bude mít v roce 2026 další vrh. „Zaměstnanci i návštěvníci zoo v Rostovu milují sněhobílou krásku! Je průvodkyní všech výletních tras,“ popsalo zařízení.

Bratr Komety Nanuk se o několik měsíců později než Kometa stěhoval z Brna do zoo v ukrajinském Nikolajevu. Na Ukrajině měl s tamní samicí také potomka, samici, která dostala jméno Smetanka. Ta v Nikolajevu žije dosud. Nanuk se ještě před napadením Ukrajiny Ruskem přestěhoval do belgické zoo Wild World Safari v Aywaille, kde žije se samicí Qanik.

„Do Belgie byl přemístěn proto, že ho program EAZA Ex Situ Programme pro lední medvědy doporučil k spárování s Qanikou. Oba medvědi jsou geneticky velmi důležití pro populaci ledních medvědů. Stejně tak i jejich potomci,“ uvedl Ronald Renson z belgické zoo.

Odchov ledních medvědů v zajetí je mimořádně složitý. Medvědice Cora v brněnské zoo poprvé zdárně porodila v roce 2007, tehdy přivedla na svět Billa a Toma. Už tehdy to v Brně způsobilo medvídkománii. V roce 2015 pak přišla na svět ještě medvědice Noria.

Lední medvědi jsou součástí programu pro zachování druhů, který koordinuje chov ohrožených druhů napříč evropskými zoo. Program určuje, kde se zvířata narodí, kam se přesunou a s kým se mohou pářit, aby se zachovala genetická rozmanitost.

25. února 2016
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:03,  aktualizováno  10:32

Trestu smrti těsně unikl, nejdéle vězněný Čech se možná brzy dočká svobody

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu v...

14. září 2025  10:31

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:15

Podezřelý z vraždy Kirka si na útěku psal se spolužáky. Žil s transgenderem

Tyler Robinson, který je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, údajně žil s transgender spolubydlícím, k němž choval romantické city. Tvrdí to americká média. Vyšetřovatelé se...

14. září 2025  10:14

Jak se daří brněnským medvědím dvojčatům? Kometa je celebritou v Rusku

Jak se daří potomkům brněnské medvědice Cory? Medvědice Kometa je v ruské zoo v Rostově na Donu za hvězdu, před pěti lety navíc sama porodila samičku, která žije v Moskvě. Bratr Komety Nanuk je v...

14. září 2025  10:13

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

14. září 2025

Zelenskyj vyzval spojence, ať uvalí sankce na Rusko. Ukrajinci pak zaútočili na rafinerii

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval spojence své země, aby přestali hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko. Sankce označil za součást cesty od války k míru. Šéf Bílého...

14. září 2025  9:55

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:46

V Madridu došlo k výbuchu v kavárně. Jeden člověk zemřel

Při explozi plynu v sobotu v Madridu utrpělo zranění nejméně 25 lidí, přičemž jeden člověk zemřel. Výbuch nastal okolo 15:00 místního času ve čtvrti Puente de Vallecas a zasáhl restauraci Mis Tesoros...

13. září 2025  18:35,  aktualizováno  14.9 9:36

Demonstrace proti migraci, premiérovi a za Kirka se zúčastnilo v Londýně přes 100 tisíc lidí

V Londýně se přibližně 110 000 lidí sešlo na protiimigrační demonstraci s názvem Unite the Kingdom (Spojme Království) organizované krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Protestující...

13. září 2025  15:36,  aktualizováno  14.9 9:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Izrael útočil v Kataru na Hamás balistickými raketami odpálenými z Rudého moře

Izrael při úterním útoku na Katar použil balistické rakety odpálené bojovými letadly v Rudém moři. Uvedli to američtí představitelé seznámení s detaily operace. O útoku, jehož cílem bylo vedení...

13. září 2025  10:25,  aktualizováno  14.9 9:19

Vzpomínáte na knírek z mléka? Slavná reklamní kampaň se po třiceti letech vrací

Oblíbená reklamní kampaň na mléko Got Milk? zažívá comeback. Po třiceti letech se snaží zákazníky opět přimět k nákupu mléka a mléčných výrobků. Nyní však ve světle faktu, že prodej rostlinných...

14. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.