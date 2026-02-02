Jaderná dohoda s USA končí. Hodiny soudného dne tikají, řekl Medveděv

Svět by měl být znepokojen, pokud 5. února bez náhrady vyprší smlouva Nový START, která Rusku a Spojeným státům stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče, prohlásil místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Medveděv, který byl v letech 2008 až 2012 ruským prezidentem, dohodu s někdejším americkým prezidentem Barackem Obamou podepsal v roce 2010 v Praze.
„Nechci říkat, že to bude okamžitě znamenat katastrofu a že začne jaderná válka, ale každého by to přesto mělo znepokojit,“ řekl Medveděv o blížícím se konci platnosti smlouvy v rozhovoru s agenturami Reuters a TASS a s ruským válečným blogerem vystupujícím pod pseudonymem WarGonzo. Poznamenal, že hodiny soudného dne tikají a očividně zrychlují.

Medveděv poznamenal, že smlouvy o kontrole zbrojení jsou prvkem důvěry mezi hlavními nukleárními mocnostmi. „Když existuje nějaká dohoda, tak to znamená, že existuje důvěra. Když ale dohoda není, tak to znamená, že důvěra je vyčerpána,“ řekl. Reuters poznamenal, že Rusko přitom účast na dohodě v roce 2023 pozastavilo, a to kvůli americké podpoře Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi.

Z trolla opět skutečným politikem? Medveděv chce vést kandidátku do voleb

Ruský prezident Vladimir Putin v loňském roce navrhnul, aby Rusko s USA po vypršení smlouvy dodržovaly stávající omezení pro rakety a hlavice po dobu jednoho roku. Ruští představitelé uvádějí, že od Washingtonu dosud žádnou odpověď na tento návrh neobdrželi. Trump naopak na počátku ledna naznačil, že smlouvu Nový START nechá vypršet a že by v takovém případě vznikla nová dohoda. Loni v červenci šéf Bílého domu uvedl, že by rád zachoval limity stanovené ve smlouvě i po jejím vypršení.

Stávající smlouva omezuje počet jaderných hlavic rozmístěných na strategických nosičích na 1550 na každé straně, tedy na americké i na ruské. Počet nosičů – mezikontinentálních raket na souši, raket odpalovaných z ponorek a strategických bombardérů – omezuje na maximálně 700.

Že vymažete Moskvu? Pošleme Poseidon a Belgie zmizí, hrozí Medveděv ministrovi

Média i analytici poznamenávají, že nahradit ji novou smlouvou by nebylo snadné. Rusko vyvinulo nové zbraňové systémy schopné nést jaderné zbraně, jako je střela Burevestnik, hypersonická raketa Orešnik a torpédo Poseidon, které nezapadají do rámce smlouvy Nový START. A Trump oznámil plány na vesmírný protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kupole), který Moskva vnímá jako pokus o posun strategické rovnováhy. Navíc roste čínský jaderný arzenál, nekontrolovaný dohodami mezi Washingtonem a Moskvou. Peking má nyní odhadem 600 hlavic a Pentagon předpovídá, že do roku 2030 jich bude mít více než tisíc.

