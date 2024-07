Medveděv v ruských státních médiích také prohlásil, že do roku 2034 padne hlavně ukrajinská státnost, protože Kreml se podle něj připravuje na velkou válku. Uvádí to zpráva Institutu pro studium války (ISW), která hodnotí a charakterizuje ruskou propagandu k 17. červenci.

„Je docela možné, že notoricky známá země 404 nebude existovat,“ řekl podle zprávy Medveděv. Označení 404 má odkazovat na počítačový kód chyby, který má naznačovat, že Ukrajina není skutečný stát. Medveděv toto označení používá podle šetření Institutu často.

Ruská agentura TASS ve své zprávě například uvedla, že Medveděv označil rok 2034 jako poslední pro Ukrajinu. To ale podle ISW místopředseda bezpečnostní rady Ruska doslova neřekl. Odborníci se spíše domnívají, že to ruské zpravodajské zdroje volně převzaly z jeho dalších výroků, které jsou mnohdy velmi nesouvislé.

Šetření ISW za největší problém obecně považuje snahu Ruska vytvořit iluzi, že je otevřeno k tomu zlepšit vztahy s Evropou. Uvnitř země, které neomezeně vládne Vladimir Putin, ale panuje úplně jiná situace a podobné propagandistické výroky se ruským prostorem nesou čím dál více.

Sám Medveděv je k tomu všemu tak známý svými přehnanými úsudky, že ho již málokdo bere vážně. Na Světovém festivalu mládeže v Soči v březnu například prohlásil, že hranice Ruska nikde nekončí. K tomu i dodal, že „Ukrajina je rozhodně Rusko“ a vyloučil mírové rozhovory se současným ukrajinským vedením.

Bývalý ruský prezident v podstatě každý měsíc hrozí jiné zemi atomovou válkou. V únoru stihl pohrozit zničením Kyjeva, Washingtonu, Berlína a Londýna. Odůvodnil to tehdy tím, že Rusko by podle něj k takovému kroku přistoupilo, pokud by Moskva prohrála na Ukrajině. Takový scénář by totiž vedl k rozpadu Ruska, řekl Medveděv.

Medveděv ruší EU až po dodávkách vína

Medveděvovy výroky budou ale zjevně velmi ovlivněné dodávkou jeho oblíbených vín. Portál The Insider totiž zjistil, že i po začátku války dostává bývalý ruský prezident a premiér zásilky z italské vinice Fattoria della Aiola. Podle dat portálu ImportGenius jednu takovou obdržel 17. června 2022. Její přepravu zprostředkovala společnost Wellman Logistics se sídlem v Lotyšsku, příjemcem byla společnost Rue de Vin LLC, která je nepřímo vlastnicky propojena s ruskou firmou JSC Skalistyj Bereg, již založila nadace SocGosProyekt, která je podle Navalného Fondu proti korupci ovládaná Medveděvem.

Jen dva dny poté místopředseda Rady bezpečnosti na svém Telegramu věštil konec EU. Předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou nazval „tetou“.

Podobný scénář se opakoval i následující měsíc. Po dodávce italského vína z Lotyšska Medveděv horlil proti „hříchům“ Západu, přičemž evropské lídry nazýval „blázny“ a amerického prezidenta Joea Bidena označil za „senilního dědu“.

Po obdržení vína v říjnu 2022 se bývalý ruský prezident pustil do „banderovských degenerátů“. Medveděv opakovaně tvrdí, že ukrajinští představitelé jsou příznivci a následovníci ukrajinského nacionalistického vůdce Stepana Bandery, který spolupracoval s nacisty, než jej uvrhli do vězení.