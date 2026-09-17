„Podle paradigmatu historických zákonů nemůže Rusko existovat bez velikosti,“ prohlásil ve středu Medveděv, který působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady a předseda Jednotného Ruska.
O ruské „velikosti“ hovořil už dříve. Poté, co ukrajinská armáda na podzim 2022 osvobodila okupovaný Cherson, vyzval k častějšímu připomínání „velikosti a bezbřehosti ruského světa nepřátelům blízkým i vzdáleným“.
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Medveděv v minulém týdnu deníku Vedomosti řekl, že by Rusové měli současnou éru jednou hodnotit jako období, kdy země nejen přežila, ale znovu získala status velmoci. Podle něj se Rusko může uchovat pouze jako velká mocnost, jinak začne upadat a rozpadat se.
Medveděv se po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu stal jedním z hlavních hlasů ruských hrozeb vůči Západu. S oblibou nabádá k jaderným útokům na západní spojence Kyjeva a jejich metropole.
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Začátkem září vyzval k úderům na Berlín a německé vojenské továrny po obviněních z ruského zapojení do útoku na letiště v Lipsku/Halle. Uvedl také, že Litva zmizí z mapy, pokud by kvůli případnému rozmístění jaderných zbraní na jejím území došlo k vojenskému střetu s Ruskem.