Bývalý ruský prezident uvedl ve svém příspěvku na sociální síti Telegram, že existuje několik teorií, kdo stojí za drony u evropských letišť a jinde. Může jít podle něj o akce ukrajinských nacionalistů pro vyprovokování války Evropy s Ruskem, aktivitu proruských buněk s cílem destabilizovat život v EU, testování systémů protivzdušné obrany místními zpravodajskými službami, chuligánské hry či přímou účast Rusů.
|
Zelenskyj mi nevolal, řešil nějaké drony, řekl Babiš. Ukrajina byla po velkém útoku
Medveděv uvádí, že nejpravděpodobnější je zapojení ukrajinských nacionalistů, stejně jako testy zpravodajských služeb či akce chuligánů. Připouští i, že drony vysílají proruské buňky. Nicméně uvádí, že spíše jde o pochybnou teorii. „Lidé, kteří sympatizují s naší zemí, nebudou plýtvat svými zdroji tím, že se vynoří z úkrytu. ‚Naši agenti a krtci‘ čekají na samostatný rozkaz,“ zdůraznil.
Kreml už odmítl, že by Rusko stálo za dronovými incidenty. Medveděv se odkázal na oficiální ruské vyjádření a naznačil, že Rusko drony nevysílá.
Zapojení Ruska ale ani nevyloučil. „Důvody pro tuto paniku kolem ‚ruských dronů‘ mohou být kteréhokoli z výše uvedených nebo jejich kombinace. Ale to není hlavní bod. Hlavní je, aby krátkozrací Evropané na vlastní kůži zažili nebezpečí války. Aby se báli a třásli jako němá zvířata ve stádě hnaném na porážku. Aby se podělali strachy a očekávali svůj bezprostřední a bolestivý konec,“ napsal.
|
Už to dělat nebudu, řekl Putin o dronech létajících nad Dánskem
„Možná pak pochopí, co je to válka. A utrhnou hlavy svým zrůdám typu (německého kancléře Friedricha) Merze a (francouzského prezidenta Emmanuela) Macrona, kteří vydělávají prachy a získají politické body na krvi,“ dodal.
V posledních týdnech bezpilotní letouny a narušení vzdušného prostoru způsobily chaos v letovém provozu v několika evropských metropolích, včetně Kodaně, Mnichova. V pondělí letiště v norském Oslu se dočasně uzavřelo kvůli hlášení o spatření dronů.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová ke konci září poukázala na možnou souvislost incidentu na kodaňském letišti s předchozím přeletem ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad vzdušným prostorem Estonska. Někteří evropští bezpečnostní představitelé tyto incidenty považují za testování reakcí NATO ze strany Moskvy.
Medveděv kdysi byl považován tvář liberálního křídla Moskvy. Po vypuknutí války na Ukrajině ale začal pronášet velmi ostré výroky na adresu Ukrajiny a jejích spojenců. Pouští se do i do amerického prezidenta Donalda Trumpa.