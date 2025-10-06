Třeste se jako zvířata na porážce. Medveděv řekl své k úloze dronů v Evropě

  20:20
Bývalý ruský prezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv uvedl, že drony, které narušují provozy evropských letišť, mají Evropanům ukázat život ve válce a přinutit je se bát. Vyzval je, aby se zbavili svých vůdců podporujících Ukrajinu. Medveděv se zároveň ale tváří, že Rusko za incidenty není. Úplně to však nevyloučil.
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Dmitrij Medveděv, místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace. (9. května 2025) | foto: Reuters

Na letišti v Mnichově muselo být kvůli nočnímu přeletu dronů zrušeno nebo...
Policista kráčí vedle vozidel po uzavření vzdušného prostoru v Kodani. (23....
Tabule zrušených či změněných letů na kodaňském letišti (23. září 2025)
Bývalý ruský prezident uvedl ve svém příspěvku na sociální síti Telegram, že existuje několik teorií, kdo stojí za drony u evropských letišť a jinde. Může jít podle něj o akce ukrajinských nacionalistů pro vyprovokování války Evropy s Ruskem, aktivitu proruských buněk s cílem destabilizovat život v EU, testování systémů protivzdušné obrany místními zpravodajskými službami, chuligánské hry či přímou účast Rusů.

Zelenskyj mi nevolal, řešil nějaké drony, řekl Babiš. Ukrajina byla po velkém útoku

Medveděv uvádí, že nejpravděpodobnější je zapojení ukrajinských nacionalistů, stejně jako testy zpravodajských služeb či akce chuligánů. Připouští i, že drony vysílají proruské buňky. Nicméně uvádí, že spíše jde o pochybnou teorii. „Lidé, kteří sympatizují s naší zemí, nebudou plýtvat svými zdroji tím, že se vynoří z úkrytu. ‚Naši agenti a krtci‘ čekají na samostatný rozkaz,“ zdůraznil.

Kreml už odmítl, že by Rusko stálo za dronovými incidenty. Medveděv se odkázal na oficiální ruské vyjádření a naznačil, že Rusko drony nevysílá.

Zapojení Ruska ale ani nevyloučil. „Důvody pro tuto paniku kolem ‚ruských dronů‘ mohou být kteréhokoli z výše uvedených nebo jejich kombinace. Ale to není hlavní bod. Hlavní je, aby krátkozrací Evropané na vlastní kůži zažili nebezpečí války. Aby se báli a třásli jako němá zvířata ve stádě hnaném na porážku. Aby se podělali strachy a očekávali svůj bezprostřední a bolestivý konec,“ napsal.

Už to dělat nebudu, řekl Putin o dronech létajících nad Dánskem

„Možná pak pochopí, co je to válka. A utrhnou hlavy svým zrůdám typu (německého kancléře Friedricha) Merze a (francouzského prezidenta Emmanuela) Macrona, kteří vydělávají prachy a získají politické body na krvi,“ dodal.

V posledních týdnech bezpilotní letouny a narušení vzdušného prostoru způsobily chaos v letovém provozu v několika evropských metropolích, včetně Kodaně, Mnichova. V pondělí letiště v norském Oslu se dočasně uzavřelo kvůli hlášení o spatření dronů.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová ke konci září poukázala na možnou souvislost incidentu na kodaňském letišti s předchozím přeletem ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad vzdušným prostorem Estonska. Někteří evropští bezpečnostní představitelé tyto incidenty považují za testování reakcí NATO ze strany Moskvy.

Medveděv kdysi byl považován tvář liberálního křídla Moskvy. Po vypuknutí války na Ukrajině ale začal pronášet velmi ostré výroky na adresu Ukrajiny a jejích spojenců. Pouští se do i do amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

6. října 2025  20:20

Třeste se jako zvířata na porážce. Medveděv řekl své k úloze dronů v Evropě

