Bývalý ruský prezident v souvislosti s napětím mezi EU a USA tvrdí, že evropští „političtí zmetci“, zejména ti v Bruselu, vážně zvažují vytvoření plnohodnotné vojenské složky uvnitř EU. „EU už není ekonomickým svazem. Může se poměrně rychle proměnit v plnohodnotnou a vůči Rusku nepřátelskou alianci v něčem horší než NATO,“ uvedl Medveděv.
„Bude to odporná sebranka zfanatizovaných evropských parazitů. A jejich úkolem bude získávat politický kapitál a samozřejmě prachy na rozdmýchávání rusofobní hysterie,“ dodal.
Rusko prý podle něj bylo ohledně vstupu dalších zemí do EU zdrženlivé, což se týkalo i „banderovské Ukrajiny“. Nyní je „však čas změnit tolerantní přístup vůči tomu, aby se naši sousedé připojovali k něčemu, co je dnes vojensko-ekonomická Evropská unie,“ řekl Medveděv, který byl v minulosti ruským premiérem.
Místopředseda Ruské federace připomněl, že v „opatrné formulaci“ ruské stanovisko naznačil i jeho nástupce v prezidentském úřadu. Odkazoval přitom na slova Putina k arménskému premiérovi Nikolovi Pašinjanovi, že Arménie nemůže být zároveň členem EU a Euroasijské ekonomické unie.
„Vidíme, že Arménie jedná o rozvoji vztahů s Evropskou unií, a jsme v tomto ohledu naprosto klidní,“ uvedl Putin. „Mělo by však být zřejmé, že být současně v celní unii s Evropskou unií a Euroasijskou ekonomickou unií není možné. Je to zkrátka z principu nemožné.“
Vztahy Ruska a Evropské unie jsou v krizi, ale ne naší vinou, prohlásil Putin
Pašinjan uvedl, že si je vědom neslučitelnosti členství v obou uniích. Podle něj je ale „prozatím“ možné usilovat o oba směry. Arménie a Ruskou jsou obchodními partnery, vztahy mezi oběma zeměmi jsou ale nyní napjaté.
Rusko doposud za nepřípustné považovalo rozšiřování Severoatlantické aliance do svého sousedství a snahy o vstup Ukrajiny označilo za jeden z důvodů, proč proti ní v únoru 2022 zahájilo válku. Ruská invaze měla za následek to, že se NATO rozrostlo o dva nové členy – Švédsko a Finsko. Druhá z těchto skandinávských zemí s Ruskem sousedí.
Medveděv také řekl, že Spojené státy z NATO nevystoupí. Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o odchodu USA z aliance má za „čistou provokaci“. Za možné považuje to, že v Spojené státy sníží počet vojáků rozmístěných v jiných aliančních zemích nebo odmítnou dodat někomu určitou výzbroj.