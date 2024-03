Medveděv útočí na Západ a Kyjev po dodávkách italského vína, zjistil portál

Místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace a bývalý ruský premiér a prezident Dmitrij Medveděv píše své agresivní příspěvky proti západním lídrům a Kyjevu obvykle poté, co mu přijde nová dodávka italských vín. Zjistil to ruský nezávislý portál The Insider.