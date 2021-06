Hotelem v Tatrách se procházel medvěd, dostal se až do kuchyně

Do jednoho z hotelů ve Starém Smokovci ve Vysokých Tatrách v úterý večer vešel mladý medvěd. Podle zástupce městské policie se dostal až do hotelové kuchyně, naopak ředitel ubytovacího zařízení tvrdil, že šelma byla jen na terase. Informoval o tom server Korzár. Medvědi se v tamních horách vydávají do zastavěných oblastí i denně, uvedl policista.