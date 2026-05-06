Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Medvěd v Yellowstonském parku zranil dva turisty. Část oblasti správci uzavřeli

Autor: ,
  10:50
V Yellowstonském národním parku v americkém státě Wyoming tento týden medvěd zranil dva turisty. Informuje o tom zpravodajský web stanice NBC News, podle něhož byla část parku po incidentu uzavřena. Jeden nebo více medvědů podle správy parku na turisty zaútočil na stezce Mystic Falls u světoznámého gejzíru Old Faithful.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií

Okolnosti incidentu úřady vyšetřují a zatím nesdělily bližší podrobnosti.

Na videu pořízeném Craigem Lermanem je vidět další turista na zemi s poraněním obličeje a zkrvaveným tričkem. „Jdou sem,“ říká Lerman, načež se ho muž táže, jak jsou daleko. Na dalším videu je vidět, jak lidé někomu pomáhají ze země, jiné záběry zachycují leteckou evakuaci. Podle Lermana byl zraněným 28letý muž a jeho 14letý bratr. Oba přežili.

Naposledy medvěd někoho v Yellowstonském parku zranil loni v září. Poslední smrtelnou obětí byl v srpnu 2015 63letý muž, kterého usmrtil grizzly.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Vláda si otevírá cestu ke schodku na příští rok přes 400 miliard korun, řekl Jakob

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu TOP 09. Na snímku Jan Jakob. (6. května...

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před pokusem o...

6. května 2026  5:35,  aktualizováno  11:15

Majetkové přiznání Červeného bude řešit přestupkový úřad. Hrozí mu pokuta 50 tisíc

Ministr životního prostředí Igor Červený

Ministerstvo spravedlnosti postoupilo přestupkovému orgánu majetkové přiznání ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé). Uvedl to tiskový odbor úřadu. Politikovým možným pochybením se...

6. května 2026  11:12

USA přeruší ochranu lodí v Hormuzském průlivu, snaží se o příměří s Íránem

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem...

6. května 2026  1:10,  aktualizováno  10:56

První přesná předpověď na prodloužený víkend, v neděli přijde změna

Slunečného počasí přilákalo návštěvníky do skateparku v Plzni. (23. března 2019)

Druhý květnový prodloužený víkend přinese počasí ideální pro venkovní aktivity. Oteplí se a také dost zaprší, takže se sníží riziko požárů v přírodě. Neděle dokonce přinese letní teploty blížící se...

6. května 2026  10:54

Medvěd v Yellowstonském parku zranil dva turisty. Část oblasti správci uzavřeli

Medvěd grizzly - ilustrační snímek

V Yellowstonském národním parku v americkém státě Wyoming tento týden medvěd zranil dva turisty. Informuje o tom zpravodajský web stanice NBC News, podle něhož byla část parku po incidentu uzavřena....

6. května 2026  10:50

Ujíždějící řidič po dopadení nezatáhl ruční brzdu, auto málem smetlo policejní vůz

Policista po honičce pohotově zabrzdil ujíždějící auto

Dramatickou chvíli zažili policisté v Šenově na Ostravsku, kteří naháněli řidiče jezdícího často bez papírů. Podařilo se jim ho dopadnout, muž ale při vystupování z auta zapomněl na ruční brzdu. Jeho...

6. května 2026  10:49

Loď s hantavirem zakotví na Kanárských ostrovech, nakažené vyzvednou vrtulníky

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda umožnila přístup na ostrovy poté, co se dohodla se Světovou zdravotnickou organizací...

6. května 2026  8:52,  aktualizováno  10:34

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se...

6. května 2026  8:05,  aktualizováno  10:32

Lupiči v Brně vnikli do domu k téměř stoleté stařence, z uší jí strhli památeční náušnice

Britský důchodce v pečovatelském domě Foxholes ve městě Hitchin (25. března...

Jen oči pro pláč zbyly téměř stoleté seniorce z Brna, když do jejího domu na konci dubna za bílého dne vtrhli lupiči. Drze jí přímo v tu chvíli sedící na posteli strhli památeční náušnice, které jí...

6. května 2026  10:30

Změna po nezvládnutých povodních. Putin jmenoval nového lídra Dagestánu

Dagestán zasáhly nejhorší záplavy za posledních sto let. (6. dubna 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí odvolal z funkce hlavy Republiky Dagestán Sergeje Melnikova. Stalo se tak poté, co sám nabídl rezignaci kvůli nezdařilému odstraňování škod po nedávných...

6. května 2026  10:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cizinec nezaplatil škodu za teroristický útok v pražských garážích, čelí proto exekuci

Kolumbijec si za žhářský útok na dopravní podnik odsedí osm let. Soud ho...

Šestadvacetiletý Kolumbijec, kterého soud poslal na osm let do vězení za teroristický útok v garážích pražského dopravního podniku (DPP), čelí exekuci. Ani po 11 měsících za mřížemi totiž nezaplatil...

6. května 2026  10:06

Speciální stroj hasičů strhl štít vyhořelé stodoly. Hrozilo, že spadne do silnice

Stodola na okraji Českých Budějovic začala hořet v pondělí odpoledne. (4....

Na okraji Českých Budějovic shořela v pondělí odpoledne stodola. Škoda se vyšplhala na tři miliony korun. Hasiči na rozebrání trosek povolali speciální techniku ze záchranného útvaru v Jihlavě,...

6. května 2026  10:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.