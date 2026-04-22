Medvědí mládě na strom, který je vyšší než vedlejší dům, vyšplhalo v úterý kolem druhé ranní místního času, uvedla stanice CBS 6 Albany. Když však byl medvěd na stromě ještě druhý den ráno, zavolali znepokojení obyvatelé policii.
Ta si přizvala tým z newyorského úřadu pro ochranu životního prostředí a společně rozhodli, že medvěda uspí pomocí sedativ a odvezou ho zpátky do pohoří Catskill Mountains. Pod strom strážníci umístili síť, aby zvíře zachytili. Sedativa ale začala plně účinkovat zhruba až po dvou hodinách, napsal bulvární deník New York Post.
Medvěd nejprve lezl výš a výš a odpočíval na stromě. Nakonec praskla větev, které se držel. Vylekaný medvěd se pomalu zaklonil, jako by se snažil pochopit, co se to právě stalo, pak úplně ztratil rovnováhu, sklouzl z větve – a dopadl na silnější větev o něco níž.
Medvěd se ještě několik minut zoufale držel kůry, zadní tlapy mu přitom bezmocně visely ve vzduchu, než přišel o zbývající síly a dopadl přímo do připravené záchranné sítě. Později bylo zvíře vypuštěno zpět do přírody.