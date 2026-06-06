Ukrajinec se snažil ilegálně odejít do Rumunska, zastavila ho medvědice

Muž se snažil Karpaty přejít v noci mimo hraniční přechod. V přírodě ho ale vyděsila medvědice, před kterou vylezl na strom. Odtamtud zavolal pomoc, uvedla pohraniční stráž. Vyrazili za ním pohraničníci.
Když se dostali na místo, medvědice už tam nebyla. Pomohli mu bezpečně slézt ze stromu a odvedli ho na stanici. Muž tvrdil, že k hranici zabloudil.
|
Tudy prchají Ukrajinci před odvodem. U vsi v Karpatech číhá smrt, cestu podceňují
Pohraniční stráž upozorňuje, že lidem, kteří se snaží hranici přejít mimo hraniční přechody, hrozí ohrožení zdraví i života.
Nedávno uvedla, že od začátku roku 2022 eviduje více než 70 případů úmrtí mužů, kteří se pokoušeli ilegálně přejít západní hranici. Stává se také, že lidé v příhraničních horách bloudí i několik dnů.