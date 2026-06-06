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Ukrajinec se snažil ilegálně odejít do Rumunska, zastavila ho medvědice

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  10:28
Muže z Kyjeva, který se snažil bez povolení přejít z Ukrajiny do Rumunska, v lesích u hranic zastavila medvědice. Uvedla to pohraniční stráž. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a muži ve věku od 18 do 60 let nemohou odjíždět ze země bez zvláštního povolení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: OnePlay

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií

Muž se snažil Karpaty přejít v noci mimo hraniční přechod. V přírodě ho ale vyděsila medvědice, před kterou vylezl na strom. Odtamtud zavolal pomoc, uvedla pohraniční stráž. Vyrazili za ním pohraničníci.

Když se dostali na místo, medvědice už tam nebyla. Pomohli mu bezpečně slézt ze stromu a odvedli ho na stanici. Muž tvrdil, že k hranici zabloudil.

Tudy prchají Ukrajinci před odvodem. U vsi v Karpatech číhá smrt, cestu podceňují

Pohraniční stráž upozorňuje, že lidem, kteří se snaží hranici přejít mimo hraniční přechody, hrozí ohrožení zdraví i života.

Nedávno uvedla, že od začátku roku 2022 eviduje více než 70 případů úmrtí mužů, kteří se pokoušeli ilegálně přejít západní hranici. Stává se také, že lidé v příhraničních horách bloudí i několik dnů.

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