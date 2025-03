Ve slovenských horách útočila medvědice. Muž se před ní bránil sekerou

Muž šel po stezce od Belských skal směrem k vrcholu Hole. S sebou měl psa, který kolem něj pobíhal bez vodítka. Několik desítek metrů od sebe viděl medvědici se třemi malými a jedním odrostlým mládětem.

I když medvědici pískáním upozornil na svoji přítomnost, aby ji nepřekvapil, napadla ho. Nezapůsobil na ni sprej proti medvědům, a tak se bránil sekyrkou, kterou do hor nosí proto, aby vysekal stezku, pokud by byla zarostlá nebo pokud by na ní byly popadané větve.

Medvědice na muže přestala útočit po druhé nebo třetí ráně, kterou jí zasadil. Pak odběhla a medvíďata se vydala za ní.

Slovenský parlament loni v červnu po dřívějších opakovaných střetech medvědů s lidmi schválil výjimku z ochrany medvědů pro případ, že výskyt těchto šelem ohrožuje život, zdraví či majetek lidí nebo úrodu a hospodářská zvířata. Podmínkou pro jednodušší vydání povolení k likvidaci problémových medvědů je vyhlášení mimořádné situace v dotčené lokalitě.