Policie po medvědovi pátrala několik dní. O jeho výskytu v blízké vesnici Beluša informovala už v úterý. Při pátrání využívala dron s termovizí a spolupracovala se zásahovým týmem přímo určeným pro medvěda hnědého.
Informaci o jeho pohybu poblíž školky dostali policisté ve čtvrtek dopoledne. Krátce poté se podařilo zvíře bezpečně odchytit.
|
Medvědice na Slovensku potrhala muže, padala s ním ze svahu. Syn ji zastřelil
Otázka medvědů je v zemi velkým politickým tématem. Odborníci na Slovensku nyní mapují a sčítají, kolik jich v zemi v současnosti žije; v roce 2024 to bylo zhruba 1 300. Nejčastěji se vyskytují v horských oblastech.
Řeší se zejména odstřely medvědů. Po medializovaných střetech medvědů s lidmi loni na jaře schválila vláda vyhlášení mimořádné situace a odstřel 350 šelem. To kritizovali ochránci přírody.
Navíc ministerstvo životního prostředí minulý rok oznámilo, že ulovení medvědi na Slovensku se budou nově dodávat ke konzumaci. Náměstek ministra životního prostředí Štefan Kuffa přislíbil, že organizace spadající pod ministerstvo životního prostředí budou moci po splnění všech podmínek nabízet ulovené jedince na prodej.