Američanku na odlehlém ostrově v Kanadě rozsápal černý medvěd

Policisté šelmu zastřelili v přesvědčení, že ženu zabila. Stanice BBC na svém webu upozornila, že baribalové jsou sice považováni za nebezpečné šelmy, ale podobné útoky jsou vzácné.



Sweattová-Muellerová z amerického státu Minnesota byla na dovolené u rodičů žijících na kanadském ostrově Red Pine Island, který leží poblíž hranic se Spojenými státy. Její matka si začala dělat starosti, když se do chaty vrátili psi bez její dcery a jeden ze psů byl zraněný.

V okolí byli zpozorováni dva další baribalové, kteří se rovněž chovali agresivně, řekl BBC Jim Davis z policie státu Ontario.

Tělo zastřeleného medvěda mají prozkoumat odborníci, aby se pokusili zjistit, proč na ženu zaútočil. Davis označil útok za „ojedinělý incident“. Nic podobného nezažil za 11 let služby v oblasti.

Podle ontarijského ministerstva přírodních zdrojů jsou podobné útoky „mimořádně vzácné“.

Předchozí smrtící útok medvěda se ve státu Ontario podle agentury AP přihodil v roce 2005.

Minnesota woman mauled to death by black bear while looking for barking dogs https://t.co/DqjdjU0OWy #Catherine Sweatt-Mueller #Red Pine Island #Rainy Lake