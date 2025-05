Dále Rusové vyhrožovali záborem dalších území a tvrdili, že jsou v podstatě připraveni válčit donekonečna.

„Rusko řeklo, že bude souhlasit s příměřím – pouze pokud se Ukrajina stáhne ze čtyř ‚anektovaných‘ provincií, které Rusko ani plně nekontroluje. Moskva také pohrozila, že se zmocní dalších dvou: Charkovské a Sumské,“ napsal na sociálních sítích s odvoláním na zdroj z jednání novinář listu The Economist.

Oblasti, které chce Rusko, aby Ukrajina vyklidila, jsou Chersonská, Doněcká, Luhanská a Záporožská.

Šéf ruské delegace Vladimir Medinskij na jednání prohlásil, že Rusko je připravené bojovat klidně 21 let jako kdysi se Švédskem. Potvrdila to i ruská státní televize. „Vidíte, jak se to prolíná s dnešní realitou. Samozřejmě jsme připraveni bojovat léta jako tehdy,“ řekl její zahraniční zpravodaj.

„Naše strana skutečně hovořila o švédské válce. Trvala 21 let. Jediné, co jsme tehdy chtěli, bylo zabezpečit naše hranice, chtěli jsme jen bezpečnostní záruky,“ dodal ruský novinář.

Pokračoval pak ve výkladu s přesvědčením, že Rusko získá to, co chce, a to jakýmkoliv způsobem. „Podstatou je, že my – a to je můj předpoklad – dosáhneme cílů speciální vojenské operace buď u jednacího stolu, nebo na bojišti, ale v každém případě jich dosáhneme,“ prohlásil Rus.

Medinskij zašel podle novináře Olivera Carrolla z The Economist, který se odvolává na důvěryhodný zdroj přímo z jednání, do minulosti. „A Petr Veliký... víte, kdo ho financoval? Anglie a Francie. Nebýt toho, bylo by Švédsko dodnes velmocí,“ pokračoval ve stejné rétorice, který prý nebyla v diskusi neobvyklá.

„Nechceme válku, ale jsme připraveni bojovat rok, dva, tři – jakkoli to bude trvat dlouho. Bojovali jsme se Švédskem 21 let. Jak dlouho jste připraveni bojovat vy?“ řekl prý ke srovnání se Švédskem rovněž Medinskij.

Carroll na síti X také přisoudil Medinskému další brutální výhrůžku: „Možná že někteří z těch, kteří sedí u tohoto stolu, přijdou o další své blízké. Rusko je připraveno bojovat navždy,“ varoval.

Vyjednávání se za Ukrajinu zúčastnil také diplomat Serhij Kyslycja, který minulý rok uvedl, že jeho synovce zabili v boji v roce 2022. Carroll se proto domnívá, že Medinského poznámka mohla patřit právě jemu.

Medinskij, který je mimo jiné autorem nové ruské učebnice dějepisu, v níž vojenskou invazi na Ukrajinu přirovnává k sovětskému boji proti nacismu, vedl stejnou delegaci k těm samý rozhovorům už před třemi roky. Vyjednávání vedená dost brzy po invazi však skončila neúspěšně.

Ani nyní se nevyvíjí příliš příznivě. „Ruské požadavky jsou odtržené od reality a jdou daleko za cokoli, co bylo dříve projednáno,“ řekl agentuře Reuters ukrajinský diplomatický zdroj, podle něhož Rusové chtějí, aby se Ukrajinci výměnou za příměří stáhli ze svého území, a předkládají další „nekonstruktivní podmínky“. „Ukrajina je připravena na skutečné příměří a další opravdový mírový proces bez jakýchkoli předběžných podmínek,“ uvedl zdroj.

Jediným tak pátečním úspěchem patrně je dohoda o výměně zajatců, a to po tisíci lidech.