USA ustupují. Írán požádaly o pozastavení obohacování uranu na 20 let

  13:02
Spojené státy na mírových jednáních v Pákistánu minulý víkend požádaly Írán, aby pozastavil obohacování uranu na 20 let, píší americká média s odvoláním na zdroje zasvěcené do rozhovorů. Washington tak zmírnil své nároky, píše deník The Wall Street Journal (WSJ). USA dříve požadovaly, aby se Írán práva na obohacování uranu trvale vzdal a spoléhal se na dovoz tohoto materiálu ze zahraničí
Americký viceprezident J. D. Vance dorazil na mírová jednání s Íránem do pákistánského Islámábádu. (11. března 2026)

Dvacetileté moratorium na obohacování uranu by bylo spojeno s uvolněním sankcí uvalených na Írán, sdělil WSJ jeden ze zdrojů. Zásadní otázkou podle listu zůstává, zda by Írán mohl po uplynutí dvou desetiletí obohacovat uran v neomezené míře, či zda by přetrvávalo nějaké omezení.

Íránští vyjednávači v odpovědi opětovně navrhli pozastavení íránské jaderné aktivity na pět let, píše deník The New York Times (NYT) s odvoláním na dva vysoce postavené íránské představitele a jednoho amerického činitele. Íránci podobný návrh předložili už v únoru na jednání v Ženevě. Trump několik dní po těchto jednáních nařídil vojenské útoky na Írán.

Teherán v Islámábádu rovněž odmítl požadavek Američanů na přesun svého vysoce obohaceného uranu do zahraničí, sdělily íránské zdroje WSJ.

Je to stratég, ví, co dělá. Věrní stoupenci Trumpa odmítají, že je blázen

Americký viceprezident J. D. Vance, který v Pákistánu vedl americkou delegaci, v neděli řekl, že projevil vůči Íránu, který odmítl jeho nabídku jaderné dohody k ukončení války, „flexibilitu“.

Skutečnost, že se obě strany nyní přou o délku trvání pozastavení jaderných aktivit Íránu, podle NYT naznačuje, že by se jim mohlo podařit dosáhnout dohody. Vyjednávací týmy by se mohly koncem tohoto týdne vrátit do Islámábádu k dalším mírovým rozhovorům, napsala dnes agentura Reuters s odvolání na zdroje blízké jednáním.

Míč je na íránské straně hřiště, USA dosáhly pokroku, míní viceprezident Vance

Trump jako Obama?

Pro Trumpa podle NYT existuje riziko, že případná dohoda by mohla připomínat jadernou dohodu z roku 2015, od níž prezident o tři roky později odstoupil s tím, že se jedná o „strašnou, jednostrannou dohodu, která nikdy neměla být uzavřena“.

V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA). Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v lednu 2016 uvedla, že Írán plnil veškeré požadavky dohody. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán poté přestal plnit některé závazky plynoucí z jaderné dohody.

Maximalistické požadavky, sporné body a nedůvěra. Proč se USA a Írán nedohodly

Omezení na obohacování uranu Íránem by podle dohody z roku 2015 postupně vypršela do roku 2030. Závazky plynoucí ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) by však Teheránu nadále zakazovaly vyvinout jadernou zbraň.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Schillerová hájí regulaci cen paliv. Jako „socík“ osmdesátých let, říká Rakušan

Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Poslanci rozpočtového výboru podpořili návrh zákona, který by vládě Andreje Babiše umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením kabinetu. Koalice ho chce v úterý schválit ve Sněmovně zrychleně ve...

Překvapivé odhalení. Princ Philip poslední roky života bojoval s rakovinou

Královna Alžběta II. a princ Philip na portrétu z listopadu 2017 k jejich 70....

Zesnulý princ Philip podle nové biografie dlouhá léta tajně bojoval s vážnou nemocí. Historik Hugo Vickers ve své knize Queen Elizabeth II: A Personal History tvrdí, že manžel královny Alžběty II....

14. dubna 2026  13:01

Západ morálně hnije, my stojíme při vás, vzkázal Izraeli Macinka. Jedná v Jeruzalémě

Český ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci se svým izraelským...

Od našeho zpravodaje v Izraeli Zvuk sirén, zastavená auta a lidé stojící ve ztichlých ulicích se skloněnou hlavou. Přesně takto začala návštěva ministra zahraničí Petra Macinky na Den památky obětí holokaustu (Jom ha-šoa). Po...

14. dubna 2026  12:58

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

14. dubna 2026  9:50,  aktualizováno  12:57

Evropská komise schválila český biometanový program. Peníze půjdou z místních zdrojů

Kogenerační jednotka TEDOM v Polsku. Firma prodává své výrobky v desítkách zemí...

Evropská komise schválila český program v hodnotě 3,7 miliardy eur (90,2 miliardy Kč) na podporu výstavby biometanových stanic. Opatření má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými emisemi....

14. dubna 2026  12:57

Proti sloučení hollywoodských studií brojí tisíc tvůrců včetně Phoenixe a Finchera

ilustrační snímek

Neuplynuly ani tři roky od stávky herců a scenáristů, jež na několik měsíců ochromila ve Spojených státech filmový průmysl, a na světě je další hlasitý nesouhlas. Důvodem je plánované převzetí studia...

14. dubna 2026  12:52

Minář nepodá žalobu na náměstka za SPD kvůli falešné fotce. Omluva stačí

Spolek Milion chvilek pro demokracii upozornil, že fotografie, kterou sdílel...

Organizace Milion chvilek v úterý pro iDNES.cz sdělila, že nepodá žalobu na náměstka ministra školství Zdeňka Kettnera (SPD), kterou zvažoval předseda spolku Mikuláš Minář. Kettner v březnu sdílel...

14. dubna 2026  12:45

Ministr Zůna musí kvůli umlčování prezidenta Pavla skončit, míní šéf TOP 09

Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil za nepřijatelné, aby byl vrchní velitel ozbrojených sil, prezident Petr Pavel, v armádním podcastu umlčován. Havel na tiskové konferenci TOP 09 řekl, že jeho...

14. dubna 2026  11:30,  aktualizováno  12:40

Je to stratég, ví, co dělá. Věrní stoupenci Trumpa odmítají, že je blázen

Americký prezident Donald Trump si v pondělí objednal do Oválné pracovny jídlo...

Chování a výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech a týdnech dál rozdmýchávají debatu o jeho duševním zdraví. Prezidentova hrozba vyhlazení íránské civilizace a slovní útoky na...

14. dubna 2026  12:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zestátnění ČEZ zahájíme v červnu, řekl Babiš. Vyhlíží valnou hromadu

ilustrační snímek

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu, řekl premiér Andrej Babiš. Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí...

14. dubna 2026  12:33

Děti píšou přijímačky na víceletá gymnázia. Vedou se spory o jejich zrušení

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....

Přes 26 tisíc zájemců, ale jen necelých 12 tisíc míst. Právě v takovém poměru se v úterý a středu „perou“ uchazeči o místa na víceletých gymnáziích. Klíčem k přijetí jsou jednotné přijímací zkoušky....

14. dubna 2026,  aktualizováno  12:31

