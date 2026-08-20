Měchýřovky zaplavují evropská pobřeží. Jedovatá chapadla měří až 30 metrů

Živočich, který na první pohled připomíná plastový sáček, pod hladinou skrývá silně jedovatá chapadla. Kontakt s nimi způsobuje extrémní bolest, třesavku, zvracení i křeče, a pro alergiky může být i smrtelný.
Kvůli tomuto druhu museli záchranáři letos v červnu uzavřít část pláže například na španělské Menorce. Zásadní problémy ale hlásí i úřady v Biskajském zálivu. V této souvislosti upozornily, že jen na francouzském pobřeží Baskicka zaznamenaly během pouhých dvou týdnů více než tisíc žahnutí, uvádí list Financial Times.
Vědci dávají letošní výskyt do souvislosti s mimořádně teplou vodou a zkoumají, zda k častějšímu výskytu přispívá oteplování oceánu. Tito žahavci, na rozdíl od běžných druhů ryb a savců, teplejším podmínkám odolávají lépe.
Výzkumnice Elvire Antajanová z francouzského institutu Ifremer pro britský deník potvrdila, že dříve se měchýřovky u francouzských břehů objevovaly zhruba jednou za sedm let. Nyní tam představují každoroční jev a pravděpodobně se v ohřátých vodách mohou jednoduše množit.
Tvorové se na moři často shlukují do masivních kolonií čítajících i více než tisíc jedinců. Historicky se vyskytovali nejčastěji v tropických vodách. Proudění z Atlantiku je ale může zanést přes Gibraltarský průliv i do Středozemního moře.
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Costa Brava se potýká s přílivem medúz, požahaných už jsou tisíce
Jedné z plavkyň chapadla zapříčinila trvalé jizvy v obličeji. V dalším případě záchranáři museli přímo z vln tahat svého velmi zkušeného kolegu, kterého měchýřovka překvapila a paralyzovala při ranním plavání.
Oceány ovšem nevyplavují jen smrtelně nebezpečné druhy. Na plážích v britské Cumbrii a Walesu se dle stanice BBC objevily stovky trubýšů parníkovitých. Georgia de Jong Cleyndertová z organizace Cumbria Wildlife Trust vysvětluje, že nejde o medúzy. Jedná se o kolonie stovek drobných, úzce spolupracujících organismů. Ačkoliv je jejich žahnutí velmi slabé, odborníci varují veřejnost, aby se jich pro jistotu lidé vůbec nedotýkali.