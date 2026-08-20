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Měchýřovky zaplavují evropská pobřeží. Jedovatá chapadla měří až 30 metrů

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  16:37
Měchýřovka portugalská patří k těm druhům živočichů, s nimiž se opravdu setkat...

Měchýřovka portugalská patří k těm druhům živočichů, s nimiž se opravdu setkat nechete. | foto: Profimedia.cz

Vyplavená Měchýřovka portugalská na plážích v Cornwallu.
Pro člověka je žahnutí měchýřovky portugalské bolestivé, avšak málokdy smrtelné.
Turistická střediska na Costa Brava na severovýchodě Španělska se potýkají s...
Turistická střediska na Costa Brava na severovýchodě Španělska se potýkají s...
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Vlny veder a rekordně teplé oceány přivádí k evropským pobřežím stále více žahavců, od Středozemního moře až po Britské ostrovy. Měchýřovka portugalská může letní dovolenou pořádně zkomplikovat. Její chapadla mohou měřit až 30 metrů a žahnutí může být velmi bolestivé.

Živočich, který na první pohled připomíná plastový sáček, pod hladinou skrývá silně jedovatá chapadla. Kontakt s nimi způsobuje extrémní bolest, třesavku, zvracení i křeče, a pro alergiky může být i smrtelný.

Kvůli tomuto druhu museli záchranáři letos v červnu uzavřít část pláže například na španělské Menorce. Zásadní problémy ale hlásí i úřady v Biskajském zálivu. V této souvislosti upozornily, že jen na francouzském pobřeží Baskicka zaznamenaly během pouhých dvou týdnů více než tisíc žahnutí, uvádí list Financial Times.

Vědci dávají letošní výskyt do souvislosti s mimořádně teplou vodou a zkoumají, zda k častějšímu výskytu přispívá oteplování oceánu. Tito žahavci, na rozdíl od běžných druhů ryb a savců, teplejším podmínkám odolávají lépe.

Výzkumnice Elvire Antajanová z francouzského institutu Ifremer pro britský deník potvrdila, že dříve se měchýřovky u francouzských břehů objevovaly zhruba jednou za sedm let. Nyní tam představují každoroční jev a pravděpodobně se v ohřátých vodách mohou jednoduše množit.

Tvorové se na moři často shlukují do masivních kolonií čítajících i více než tisíc jedinců. Historicky se vyskytovali nejčastěji v tropických vodách. Proudění z Atlantiku je ale může zanést přes Gibraltarský průliv i do Středozemního moře.

Costa Brava se potýká s přílivem medúz, požahaných už jsou tisíce

Jedné z plavkyň chapadla zapříčinila trvalé jizvy v obličeji. V dalším případě záchranáři museli přímo z vln tahat svého velmi zkušeného kolegu, kterého měchýřovka překvapila a paralyzovala při ranním plavání.

Oceány ovšem nevyplavují jen smrtelně nebezpečné druhy. Na plážích v britské Cumbrii a Walesu se dle stanice BBC objevily stovky trubýšů parníkovitých. Georgia de Jong Cleyndertová z organizace Cumbria Wildlife Trust vysvětluje, že nejde o medúzy. Jedná se o kolonie stovek drobných, úzce spolupracujících organismů. Ačkoliv je jejich žahnutí velmi slabé, odborníci varují veřejnost, aby se jich pro jistotu lidé vůbec nedotýkali.

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