Dvorní šašci a pochlebování. Vlivný generál popsal spolupráci s Trumpem

Herbert Raymond McMaster, uznávaný americký historik a generálporučík má za sebou mnohé. Na vlastní kůži zažil konflikty v Perském zálivu, Iráku i Afghánistánu. Ve své nové knize At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House se však svěřuje, že vůbec nejtěžší službou vlasti pro něj bylo působení v roli poradce pro národní bezpečnost v administrativě Donalda Trumpa. McMaster se osobnímu hodnocení někdejšího prezidenta dlouho vyhýbal, o to peprnější jeho vzpomínky jsou.

Dodnes nemůže zapomenout na porady v Oválné pracovně, které popisuje jako „přehlídku toho, kdo bude prezidentovi více pochlebovat“. „Vaše instinkty jsou vždycky správné. S žádným jiným prezidentem tisk nezacházel tak hrozně jako s vámi“ – podobných komplimentů si Trump vyslechl stovky.

A podle McMastera měl v řešení mnoha problémů přímočarý styl. „Proč prostě ty kartely nevybombardujeme?“ navrhl prezident zintenzivnit boj proti výrobcům drog v Mexiku. „Smáznout bychom takhle mohli i celou severokorejskou armádu během vojenské přehlídky,“ dodával.

McMaster má za sebou mimo bohaté kariéry v armádě i doktorát z historie. Moc dobře tedy ví, že neustálé přikyvování nejvyššímu veliteli ozbrojených složek nikdy nefungovalo. Jako příklad dává válku ve Vietnamu, kdy prezident Lyndon Johnson dostával od svých poradců jen kusé informace, ideálně takové, které chtěl slyšet. Výsledek není nutné připomínat. Podle McMastera přitom mohla historie vypadat zcela jinak, pokud by Johnson dostával přesná data o dění na bojišti.

Sám se proto zařekl, že coby poradce prezidenta pro národní bezpečnost bude vždy upřímný. Trump si ho na tento post vybral v únoru 2017. „Abych mohl plnit svou povinnost, budu muset říkat Trumpovi i to, co nechce slyšet,“ zapsal si tehdy. Upřímnost zřejmě přispěla k tomu, že ve funkci vydržel jen lehce přes rok.

Největší spory měli ohledně Ruska. McMaster se Trumpovi snažil vysvětlit, že Vladimir Putin „nikdy nebyl a nikdy nebude vaším kamarádem“. Ruský vladař je podle McMastera „nejlepším lhářem na světě“. Amerického prezidenta proto varoval, že ho Putin dostane přesně tam, kam potřebuje. „A stačily mu k tomu jen přísliby posilování vztahů obou zemí. Mazal Trumpovi med kolem pusy lichotkami,“ dodává v knize.

Téma Ruska se stalo později McMasterovi osudným. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru 2018 ve svém proslovu uvedl, že americké prezidentské volby v roce 2016 bezpochyby ovlivnila ruská zpravodajská služba. Trump reagoval příspěvkem na Twitteru: „Generál McMaster zapomněl dodat, že údajné zásahy Ruska do voleb neměly na jejich výsledky žádný dopad.“ V tu chvíli bylo zřejmé, že McMaster svou pozici zanedlouho opustí.

Dvorní šašek Bannon

Slova chvály nemá ani pro Trumpův tehdejší poradní tým. Nesnesl se například se Stevem Bannonem, hlavním stratégem Bílého domu a někdejším mediálním magnátem. McMaster ho popisuje jako „dvorního šaška“, který neustále brnkal na prezidentovu úzkostnou povahu. Často přicházel se zkazkami, že po Trumpovi „někdo jde“, a rovnou navrhl, jak by měla hlava Spojených států reagovat.

Prezident kolem sebe neměl jen pochlebovače, ministr zahraničí Rex Tillerson a ministr obrany James Mattis se s Trumpem údajně příliš nemuseli. Oba ho podle McMastera viděli jako „nebezpečného člověka“. „Každý, kdo Trumpa opěvoval, byl pro tyhle dva lidi nepřítel,“ popisuje. Dobré náladě nepřispíval ani sám Trump, vyžíval se prý v drbech a rád přiživoval půtky mezi zaměstnanci Bílého domu.

McMaster však pouze nekritizuje, Trump podle něj oproti Baracku Obamovi řešil otázku Sýrie. Obama se dlouho holedbal, že pokud Bašár Asad použije chemické zbraně, půjde „o překročení všech červených linií“. Když k tomu došlo, Amerika za jeho vlády reagovala vlažně. Trump však na využití chemických zbraní v dubnu 2017 odpověděl tvrdě, nařídil útoky na vybrané syrské letecké základny.

McMaster ocenil i Trumpův postoj k Číně. Svého času vypracoval obsáhlý dokument, který popisoval systematické kopírování amerického zboží a budování „druhé nejmodernější armády hned po Americe“. Když dal materiál Trumpovi přečíst, prezident reagoval nadšeně: „Tohle je super!“ Z jeho následných veřejných vystoupení bylo patrné výrazné přitvrzení v přístupu k Pekingu.