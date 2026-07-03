„Je to zázrak, že je naživu,“ řekla Gabriela Alvesová, jejíž dům se zřítil při zemětřesení. Jejího šestiletého psa Buddyho záchranáři vyprostili z trosek, kde strávil osm dní.
Poraněnou nohu mu pak ošetřili veterináři v restauraci, která nyní v přímořském městě Caraballeda slouží jako zdravotní středisko. Místní ho nazvali Nemocnice McDonald’s.
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Založila ho skupina sedmi desítek veterinářů, studentů, lékařů a dobrovolníků, kteří přijeli do postižené oblasti z města Barquisimeto. V Caraballedě hledali místo, kde by přespávali. V chaosu a obklopeni ruinami našli jednu z mála budov s funkční klimatizací.
Zřídila tam nejprve místo pro distribuci zdravotnického materiálu a začali také ošetřovat pacienty, zprvu lidské. Z restaurace rychlého občerstvení poté udělali i místo pro zraněné domácí mazlíčky. Brzy se rozšířila zpráva, že pohřešovaná zvířata mohou být právě tam.
Chodila tam několik dnů i šestatřicetiletá Alvesová, ale marně. Pak se vracela k troskám, které zbyly z jejího domu, v naději, že uslyší psí štěkot. Víc než týden slyšela jen ticho.
Jeden den ale zaslechla vzdálené štěkání. Podívala se dolů a skrz škvíru uviděla Buddyho bílé ucho. Začala volat o pomoc, až k ní přiběhli záchranáři, kteří posléze zaprášeného psa z trosek vytáhli.
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Sever Venezuely zasáhla ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ) krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Nejvíce zasažen byl stát La Guaira a venezuelská metropole Caracas.
Podle čtvrtečních údajů venezuelské vlády si zemětřesení vyžádalo nejméně 2 595, několik desítek tisíc lidí se pohřešuje. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie.