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Při zemětřesení ve Venezuele se ztráceli psi. Skončili v místním McDonald’s

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  20:25
Zdravotníci ošetřují v restauraci McDonald’s v Caraballedě ve Venezuele, která...

Zdravotníci ošetřují v restauraci McDonald’s v Caraballedě ve Venezuele, která slouží jako zdravotnické centrum. (3. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Po osmi dnech našla svého psa živého. Buddy přežil zemětřesení v troskách
Ilustrační snímek
Restaurace McDonald’s v Caraballedě ve Venezuele slouží jako zdravotnické...
Restaurace McDonald’s v Caraballedě ve Venezuele, která slouží jako...
12 fotografií
Na severu Venezuely vzniklo improvizované zdravotnické centrum v budově McDonald's. Skupina veterinářů a dobrovolníků v restauraci rychlého občerstvení neošetřuje jen lidi, ale také zvířata vyproštěná z trosek. Zachráněno jich bylo už na dvě stě. Několik z nich se tam shledalo se svými páníčky.

„Je to zázrak, že je naživu,“ řekla Gabriela Alvesová, jejíž dům se zřítil při zemětřesení. Jejího šestiletého psa Buddyho záchranáři vyprostili z trosek, kde strávil osm dní.

Poraněnou nohu mu pak ošetřili veterináři v restauraci, která nyní v přímořském městě Caraballeda slouží jako zdravotní středisko. Místní ho nazvali Nemocnice McDonald’s.

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Založila ho skupina sedmi desítek veterinářů, studentů, lékařů a dobrovolníků, kteří přijeli do postižené oblasti z města Barquisimeto. V Caraballedě hledali místo, kde by přespávali. V chaosu a obklopeni ruinami našli jednu z mála budov s funkční klimatizací.

Zřídila tam nejprve místo pro distribuci zdravotnického materiálu a začali také ošetřovat pacienty, zprvu lidské. Z restaurace rychlého občerstvení poté udělali i místo pro zraněné domácí mazlíčky. Brzy se rozšířila zpráva, že pohřešovaná zvířata mohou být právě tam.

Zdravotníci ošetřují v restauraci McDonald’s v Caraballedě ve Venezuele, která slouží jako zdravotnické centrum. (3. července 2026)
Po osmi dnech našla svého psa živého. Buddy přežil zemětřesení v troskách
Ilustrační snímek
Restaurace McDonald’s v Caraballedě ve Venezuele slouží jako zdravotnické centrum. (3. července 2026)
12 fotografií

Chodila tam několik dnů i šestatřicetiletá Alvesová, ale marně. Pak se vracela k troskám, které zbyly z jejího domu, v naději, že uslyší psí štěkot. Víc než týden slyšela jen ticho.

Jeden den ale zaslechla vzdálené štěkání. Podívala se dolů a skrz škvíru uviděla Buddyho bílé ucho. Začala volat o pomoc, až k ní přiběhli záchranáři, kteří posléze zaprášeného psa z trosek vytáhli.

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Sever Venezuely zasáhla ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ) krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Nejvíce zasažen byl stát La Guaira a venezuelská metropole Caracas.

Podle čtvrtečních údajů venezuelské vlády si zemětřesení vyžádalo nejméně 2 595, několik desítek tisíc lidí se pohřešuje. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie.

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