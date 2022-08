McDonald’s za 45 tisíc. Cestující neoznámil muffiny, dostal mastnou pokutu

O události píše web CNN.

Nejmenovaný cestovatel totiž dostal pokutu 2 664 australských dolarů (1 874 dolarů, asi 45 tisíc korun) poté, co v jeho zavazadlech objevili minulý týden při příletu na letiště Darwin v Severním teritoriu země dva nedeklarované vajíčkové a hovězí McMuffiny a šunkový croissant.

Namísto vychutnání si dobré snídaně za pár korun, si tak cestující zařídil vzpomínku na celý život, která byla dvojnásobně dražší než pořizovací cena letenky.

Několik dní před incidentem totiž australské úřady zavedly nová přísná pravidla biologické bezpečnosti. Důvodem byla šířící se epidemie slintavky a kulhavky v Indonésii, a to i právě na indonéském ostrově Bali. Ten se řadí mezi jednu z oblíbených destinací australských turistů.

Australské ministerstvo zemědělství, rybolovu a lesnictví uvedlo, že nedeklarované rizikové produkty včetně položek rychlého občerstvení, detekoval v zavazadle cestujícího biologický detektor.

V tomto případě se však nejedná o žádné zařízení, ale o vycvičeného psa jménem Zinta. „Bude to nejdražší jídlo Maccas (McDonald’s), jaké kdy tento cestující měl,“ uvedl v prohlášení Murray Watt, ministr zemědělství, rybolovu a lesnictví.

Dodal, že tato pokuta je dvojnásobkem ceny letenky na Bali. Watt však nemá pochopení pro lidi, kteří se rozhodnou neuposlechnout přísná australská opatření biologické bezpečnosti. Podle jeho slov se teď navíc potvrdilo, že tito lidé budou dopadeni a sankciováni.

Přísná pravidla

Cestující se podle prohlášení prohřešil tím, že neohlásil položky s potenciálně vysokým rizikem biologické bezpečnosti a poskytl falešný a zavádějící dokument. Zabavené produkty mají být před zničením testovány na obávanou slintavku a kulhavku.

Razantnost při porušení pravidel je ovšem pochopitelná, jelikož minulý měsíc federální výkonná vláda Austrálie oznámila balíček biologické bezpečnosti ve výši 9,8 milionu dolarů. Mezi další položky, nově zavedených opatření přes hranice země, patří i hygienické podložky na nohy na všech mezinárodních letištích nebo umístění psů detekujících případné biologické riziko na letišti Darwin a Cairns.

Neoznámení rizik biologické bezpečnosti bude znamenat porušení australských zákonů o biologické bezpečnosti. Každému, kdo je poruší, může být udělena pokuta až do výše 2 664 dolarů.

Cestujícím, kteří vstupují do Austrálie na dočasná víza, mohou být navíc tato zrušena a tím pádem by jim byl odepřen i vstup do země.