Vyčištěné nevydrželo ani měsíc. Černomořské pobřeží opět pokryl mazut

Autor: ,
  18:29
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. Stalo se tak necelý měsíc poté, co krajské úřady oznámily, že dokončily čištění mořského dna od mazutu, který vytekl při srážce dvou starých tankerů v Kerčském průlivu v loňském roce. O novém znečištění černomořského pobřeží informoval server The Moscow Times s odvoláním na snímky a záběry v sociálních sítích.
Na černomořském pobřeží se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)

Na černomořském pobřeží se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025) | foto: @MoreOz/ Telegram

Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné...
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné...
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné...
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné...
6 fotografií

Ropné skvrny se podle blogera Jurije Ozarovského objevily na tříkilometrovém úseku pobřeží a z moře je cítit zápach mazutu. Podle místních obyvatel se tak stalo po silné bouři.

„Nejsou to ropné skvrny, ale celou pláž pokryl mazut,“ tvrdí dobrovolníci o znečištění u vsi Volna. Za tři dny sesbírali kontaminovaný písek do 167 pytlů a prosí o pomoc, protože s tak velkým znečištěním si už nedokáží poradit. Na pobřeží si také povšimli ptáků znečištěných mazutem, které se snaží očistit. Na umírající opeřence narážejí také turisté.

Na černomořském pobřeží se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)
Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. (12. října 2025)
6 fotografií

Znečištění se objevilo i u Sevastopolu na okupovaném Krymu, jak oznámil Ruskem dosazený gubernátor Michail Razvožajev. Nejde podle něj o rozsáhlé znečištění, ale o „bodové skvrny“ mazutu.

Zatímco letecké snímky ukázaly černé pruhy znečištění táhnoucí se od potopených tankerů, místopředseda ruské vlády Vitalij Saveljev tvrdí, že vraky pravidelně kontrolují potápěči a žádné úniky ropných látek nezaznamenali, napsaly The Moscow Times.

Připomněly, že krizový štáb Krasnodarského kraje oznámil ukončení prací na očistě dna pobřeží Černého moře 19. září. Za devět měsíců se podařilo sesbírat 22 451 pytlů mazutu o váze přesahující 2000 tun, očistit 1283 kilometrů pobřeží a odvézt přes 181 500 tun kontaminované zeminy. Úřady počítají s likvidací vraků tankerů v příštím roce.

Poblíž Krymu havarovaly dva ruské tankery, v oblasti se šíří ropná skvrna

Pobřeží v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a na okupovaném Krymu znečistil mazut poté, co loni v polovině prosince v bouři ztroskotaly dva staré ruské tankery v Kerčském průlivu mezi Azovským a Černým mořem.

Obě plavidla přepravovala více než 9000 tun mazutu. Vědec Viktor Danilov-Daniljan před časem listu Kommersant řekl, že únik mazutu představuje „nejvážnější ekologickou katastrofu v Rusku od začátku 21. století“.

15. prosince 2024
Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Rusko vs. Čína, nové letiště vs. koně. Překrásný kazašský Altaj je střetem světů

Od našeho zpravodaje v Kazachstánu Cesta do východního cípu Kazachstánu je dnes utrpením. Kdo nechce z hlavního města vyrazit na celodenní jízdu autem, musí putovat nočním vlakem. I potom mu do vesnice Katon-Karagaj, která je centrem...

12. října 2025  17:32

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

12. října 2025  17:26

Kuchař nabízí nejdražší hamburger na světě. Vyžaduje smlouvu o mlčenlivosti

Bosco Castro alias BdeVikingo je španělský kuchař, influencer a majitel luxusního restaurantu nedaleko Barcelony. Nyní přišel s nabídkou, v jejímž rámci nabízí vybraným zákazníkům hamburger, který...

12. října 2025

Při střelbě v baru v Jižní Karolíně přišli o život čtyři lidé, dalších dvacet je zraněných

Čtyři lidé přišli o život a nejméně 20 dalších bylo zraněno při nedělní střelbě v baru v okrese Beaufort v americkém státě Jižní Karolína. Okolnosti incidentu jsou nadále předmětem vyšetřování, uvedl...

12. října 2025  16:58

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž ukrývat genetické informace, které by mohly pomoci zemědělským plodinám odolávat v sušších podmínkách...

12. října 2025  16:19

Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Davy lidí si v sobotu přišly prohlédnout téměř dokončenou dálnici D35 mezi Svitavami a Litomyšlí. A nebylo ani důležité, že téměř dvanáctikilometrový úsek zatím neuleví dopravě v žádném městě a ještě...

12. října 2025  15:51

Hi-tech už míří i do stájí. Krávy mění své zvonce za chytré obojky

Chytré technologie začínají ovládat i svět zemědělství. V USA i jinde ve světě se stále více rozmáhají chytré obojky pro krávy, které hlídají jejich zdravotní stav. Na trhu jsou sice již od roku...

12. října 2025

VIDEA TÝDNE: Rozstřílené ferrari, Trump bez Nobelovky a nahá seznamka

Ukrajinská jednotka posadila dron na projíždějící ruský systém protivzdušné obrany, a když ho ruská posádka objevila, na dálku odpálili nálož. Výherci německé loterie někdo rozstřílel luxusní...

12. října 2025  14:52

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice směrem na Německo byla 7 hodin zavřená

Dálnice D8 byla od nedělních ranních hodin na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu zhruba sedm hodin uzavřená. Kamion skončil po havárii na boku přes dva jízdní...

12. října 2025  9:28,  aktualizováno  14:45

Kdo jezdí ke komu a proč. Cesty státníků ukazují sílu zemí, Česko si nevede zle

Už pětatřicet let sleduje databáze COLT cesty prezidentů a premiérů po celém světě. Shrnuje, které země jsou učiněnými magnety, přitahujícími zahraniční návštěvy, a jaké státy se naopak na...

12. října 2025  14:14

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Klíčový muž za Masaryka i Beneše a hlava odboje. Šámal dovedl jednat s každým

Premium

Není obvyklé, aby se někdo stal revolucionářem skoro v padesáti a po sedmdesátce zaplatil účast na dalším odboji životem. Většina lidí přitom zná Přemysla Šámala jen jako kancléře prezidentů Masaryka...

12. října 2025

Pošlete peníze, nebo usmrtíme třicet běluh, hrozí kanadský zábavní park vládě

Kanadský zábavní park Marineland se ocitl v krizi – podle ochránců zvířat chová mořské savce v nevyhovujících podmínkách, návštěvníků ubývá a finance docházejí. Park proto žádá vládu o finanční pomoc...

12. října 2025  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.