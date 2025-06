Především ženy žijí ve strachu před mužem, který je bezdůvodně napadá. Například ve čtvrtek zaútočil v parku na matku se dvěma dětmi. Co udělat se člověkem, který se chová neurvale, když páchá...

Nejméně tři mrtví a pět desítek zraněných, zásahy obytných domů i civilní infrastruktury. To hlásí Ukrajina po masivním ruském útoku, kterému země čelila v noci na pátek. Moskva však tvrdí, že její...

Sjezd sudetských Němců v Česku? Brněnský festival je pozval na příští rok

Sudetoněmecký sjezd by se příští rok mohl konat v Brně. Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt v pátek na tiskové konferenci v bavorském Řezně řekl, že zjišťuje, zda by to...