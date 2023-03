Zrno: Ukrajinská propaganda je chytrá, ale vytváří falešný obraz války

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Poslechněte si celý rozhovor s Matyášem Zrnem ze CNN v Kontextu:

Než se válečný reportér vůbec dostane na bojiště a pořídí vytoužené záběry, musí se vypořádat s vojenskou byrokracií. „Ukrajinská armáda přístup na frontu velmi komplikuje. Je to instinktivní sovětská mentalita: nikoho nikam nepouštět a nikomu nic neukazovat,“ popisuje vyřizování nezbytných razítek Matyáš Zrno s tím, že zlaté časy válečné novinařiny skončily ve Vietnamu.

„Ale zároveň je to Ukrajina, takže pak se s někým seznámíte a ten řekne, tak klidně pojeďte s námi. Tak jsme mohli strávit osmnáct hodin s dělostřelci, kteří používali exkluzivní americkou techniku. Nikdo po nás nic nechtěl, nikdo nám nekontroloval záběry. Všechno bylo na dobré slovo,“ vzpomíná Zrno na to, jak s kameramanem natáčel palbu z houfnic M777 na ruské pozice u Bachmutu.

Rigidní kontrola nad přístupem novinářů na frontu je součástí ukrajinské informační války a válečné propagandy. Domácí i západní média jsou do značné míry odkázána na pečlivě filtrované informace z generálního štábu, který bedlivě tají své skutečné ztráty, aby nepodlomil morálku obyvatelstva a západní ochotu pomáhat.

„Překvapilo mě, jak jsou v informační válce efektivní. Dělají to chytře, není to do očí bijící primitivní propaganda. Vypouštějí atraktivní záběry z bojů, což je v mediálním světě důležité. Skoro vždy to jsou záběry, kde Ukrajinci dávají Rusům na frak. Z toho vznikl dojem, že všichni Ukrajinci jsou dobře vyzbrojeni a vycvičeni, mají moderní techniku a Rusové jsou mobilizovaní nešťastníci odněkud z Burjatska, kteří vůbec nevědí, která bije,“ upozorňuje Zrno.

Nekritickým přejímáním podobných zpráv ovšem vzniká falešný obraz reality. „Každý velitel na frontě mi potvrdil, že Rusové mají špatné jednotky, ale mají i dobré jednotky. A úplně stejně na tom jsou Ukrajinci. I oni mají nešťastníky, kteří mají za sebou týden výcviku a na frontě pořádně nevědí, co dělat,“ myslí si Zrno, podle něhož velká západní média, která si mohou dovolit drahou investigativu, dnes začínají psát o případech korupce v armádě nebo nedostatečném výcviku.

Na Ukrajině kromě jiného natáčel i výcvik české a slovenské dobrovolnické jednotky Anthropoid. „Je to malá výběrová skupinka, která pracuje jako součást elitní jednotky ukrajinských ozbrojených sil. Jsou to lidé, kteří za sebou mají mnohaletou službu v jiných armádách. To je velký rozdíl proti řadě jiných dobrovolníků, kteří mají nadšení a dobrou vůli, ale nemají zkušenosti,“ říká Zrno.

Značná část Čechů, kteří se před rokem vypravili bojovat na Ukrajinu, si podle něj už uvědomila, že na válečný život nemá. Do Česka se před pár dny vrátil i Matouš Bulíř – dezinformátor, který se na Ukrajinu vydal ve snaze zpochybnit pomoc Západu. Ostatní dobrovolníci si to s ním vyřídili po svém: chytili ho, zbili a video s Bulířovým „výslechem“ zveřejnili na internetu. Vysloužili si za to uznání například od europoslance Tomáše Zdechovského, podle Zrna je však celá kauza spíš nešťastná.

„Pan Bulíř je nešťastná postava. Nic není, nic neznamená, ale asi trpí spasitelským komplexem a má vnitřní potřebu všechno komentovat. Bylo by mi ho spíš líto, na druhou stranu vypouštěl do světa opravdu nesmysly. Já osobně bych ho ignoroval, ale dostal se do rukou českým vojákům, kteří věci řeší jinak, než jsme zvyklí tady,“ říká Zrno a připomíná, že v ukrajinské armádě jsou fyzické tresty běžná věc.

„Čeští dobrovolníci to vyřešili tak, jak jsou zvyklí. Ve válce trochu zhrubli a musíme si uvědomit, že ne všichni z nich jsou zvyklí pracovat s mediálním prostorem. Podle mě to však udělali nejhorším možným způsobem. Vyřešili to násilím, natočili to a ještě to zveřejnili. Celá kauza je nešťastným vyústěním nešťastných kroků nešťastného člověka,“ hodnotí Matyáš Zrno kauzu zbitého „lžibojovníka“, který si nyní stěžuje, že mu český konzulát na Ukrajině nepomohl při návratu do vlasti.

Jak vypadá donbaské bojiště uprostřed jarní oblevy? Kdy se Rusům podaří konečně dobýt obklíčený Bachmut? Jaká je nálada mezi ukrajinskými vojáky před očekávanou ukrajinskou protiofenzivou? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.