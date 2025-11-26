Podle Matvijenkové Rusko vždy bylo ze strany Západu terčem „hybridní války“ a zažívalo pokusy „brzdit jeho rozvoj“. Nepřátelé se jej prý také snažili izolovat. Jako příklad těchto snah uvádí právě americkou humanitární pomoc v devadesátých letech, která podle ní byla „nasáklá antibiotiky, hormony a všemi možnými svinstvy“.
„Myslíte si, že nám tyto věci posílali z čisté dobré vůle? Podkopávali naše zemědělství, ničili naše drůbežárny. Posílali nám produkty, které byly levnější, ale škodlivé pro zdraví našich občanů,“ řekla v rozhovoru pro Moskovskij Komsomolec.
Portál The Moscow Times podotýká, že Matvijenková narážela na takzvaná „Bushova stehýnka“ pojmenovaná podle tehdejšího amerického prezidenta George H. W. Bushe. Portál též uvádí, že USA již v té době zakázaly používání hormonů v chovu drůbeže a používání antibiotik je srovnatelné s ruskými postupy. Američané navíc přispěli k oživení ruského zemědělství, které se dostalo do hluboké krize.
|
Máme i superzbraně, Orešnik byl klidné poselství, řekla šéfka ruského senátu
I ruský prezident Vladimir Putin loni v březnu tvrdil, že americká humanitární pomoc měla své stinné stránky. „Humanitární pomoc dorazila a byla to dobrá věc. Ale naši producenti zemřeli, protože nemohli prodat své produkty. Obrácená strana dobrých úmyslů,“ prohlásil šéf Kremlu.
Matvijenková popisuje 90. léta po rozpadu SSSR jako těžké časy, kdy se Rusko zmítalo v hluboké vnitřní krizi. Bylo podle ní „velkým požehnáním“, že se k moci dostal právě Putin, „muž, který hluboce miluje svou zemi, pro něhož jsou ruské národní zájmy vždy na prvním místě“. Podle Matvijenkové ruský prezident nejen oživil ekonomiku, ale i vybudoval armádu, takže Rusko může čelit Západu, který se ho podle ní snaží zničit.
„Ukrajině jsme neudělali nic špatného“
Předsedkyně ruské Rady federace obviňuje evropské politiky, že varují před možným ruským útokem, aby se udrželi u moci a podpořili vojensko-průmyslový komplex, a to i ten americký. „Máme největší území na světě. Proč potřebujeme nějaká další území? Chceme žít v míru, rozvíjet se a spolupracovat jako rovnocenní.“
|
Evropa zchudla, je bez hodnot a směřuje k zániku, tvrdí Zacharovová
Skutečnost, že Rusko napadlo Ukrajinu a zabírá její území, Matvijenková bagatelizuje. „Rusko nikdy Ukrajině neudělalo nic špatného. Naopak, dodávali jsme Ukrajině levný plyn se slevami, otevřeli trh ukrajinskému zboží a navázali humanitární spolupráci. Vzájemný obchod rostl. A bylo to tak přirozené. Jsme skutečně bratři a sestry, v podstatě jeden národ,“ zopakovala ruskou propagandu o bratrství mezi dvěma národy, kterou se Moskva snaží vymýtit samostatnou ukrajinskou identitu a dělat si nárok na ukrajinské území.
Matvijenková opakuje i jiné tvrzení ruské propagandy a sice, že Rusko není ve válce s Ukrajinou, ale s NATO bojujícím prostřednictvím Ukrajinců. „Určitě dojde k usmíření. A Ukrajina se jistě vyrovná s tím, co se skutečně stalo – s tím, jak cynicky ji Západ zneužil ve snaze způsobit Rusku strategickou porážku. Ale to se nestane zítra ani v dohledné době. Mohlo by to trvat celá desetiletí.“
|
Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici
Podle političky je ruská ekonomika sužovaná sankcemi na dobré úrovni. Když ale redaktor portálu Moskovskij Komsomolec poznamenal, že vládní návrh na zvýšení daní naznačuje, že lidé si budou muset utáhnout opasky, rozčílila se. Podle ní se nesmí uchylovat k takovým klišé. Uvedla, že opasky se utahují v Evropě, kde se snižují sociální programy, zatímco Rusko je i za války všechny udržuje.
Ruští představitelé rádi vykreslují evropské státy jako země balancující na hraně propasti. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová nedávno prohlásila, že Evropa zchudla a směřuje k sebezničení. Průměrný plat je v zemích EU nicméně stále výrazně vyšší než v Rusku.