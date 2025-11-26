USA nám po rozpadu SSSR pomáhaly, aby nám uškodily, řekla šéfka ruského senátu

Autor:
  9:21
Americká humanitární pomoc po rozpadu Sovětského svazu byla snahou zbrzdit vývoj Ruska a poškodit jeho farmáře. Uvedla to Valentina Matvijenková, předsedkyně Rady federace, horní komory ruského parlamentu. Zároveň uvedla, že Rusko neudělalo Ukrajině nic špatného a že Ukrajinci prohlédnou, že jsou nástrojem v rukou NATO, a s Rusy se usmíří.
Předsedkyně Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Valentina...

Předsedkyně Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Valentina Matvijenková. (23. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Předsedkyně Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Valentina...
Předsedkyně Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Valentina...
Dmitrij Medveděv a Valentina Matvijenková (22. září 2025)
Předsedkyně ruské Rady federace Valentina Matvijenková (30. října 2024)
7 fotografií

Podle Matvijenkové Rusko vždy bylo ze strany Západu terčem „hybridní války“ a zažívalo pokusy „brzdit jeho rozvoj“. Nepřátelé se jej prý také snažili izolovat. Jako příklad těchto snah uvádí právě americkou humanitární pomoc v devadesátých letech, která podle ní byla „nasáklá antibiotiky, hormony a všemi možnými svinstvy“.

„Myslíte si, že nám tyto věci posílali z čisté dobré vůle? Podkopávali naše zemědělství, ničili naše drůbežárny. Posílali nám produkty, které byly levnější, ale škodlivé pro zdraví našich občanů,“ řekla v rozhovoru pro Moskovskij Komsomolec.

Portál The Moscow Times podotýká, že Matvijenková narážela na takzvaná „Bushova stehýnka“ pojmenovaná podle tehdejšího amerického prezidenta George H. W. Bushe. Portál též uvádí, že USA již v té době zakázaly používání hormonů v chovu drůbeže a používání antibiotik je srovnatelné s ruskými postupy. Američané navíc přispěli k oživení ruského zemědělství, které se dostalo do hluboké krize.

Máme i superzbraně, Orešnik byl klidné poselství, řekla šéfka ruského senátu

I ruský prezident Vladimir Putin loni v březnu tvrdil, že americká humanitární pomoc měla své stinné stránky. „Humanitární pomoc dorazila a byla to dobrá věc. Ale naši producenti zemřeli, protože nemohli prodat své produkty. Obrácená strana dobrých úmyslů,“ prohlásil šéf Kremlu.

Matvijenková popisuje 90. léta po rozpadu SSSR jako těžké časy, kdy se Rusko zmítalo v hluboké vnitřní krizi. Bylo podle ní „velkým požehnáním“, že se k moci dostal právě Putin, „muž, který hluboce miluje svou zemi, pro něhož jsou ruské národní zájmy vždy na prvním místě“. Podle Matvijenkové ruský prezident nejen oživil ekonomiku, ale i vybudoval armádu, takže Rusko může čelit Západu, který se ho podle ní snaží zničit.

„Ukrajině jsme neudělali nic špatného“

Předsedkyně ruské Rady federace obviňuje evropské politiky, že varují před možným ruským útokem, aby se udrželi u moci a podpořili vojensko-průmyslový komplex, a to i ten americký. „Máme největší území na světě. Proč potřebujeme nějaká další území? Chceme žít v míru, rozvíjet se a spolupracovat jako rovnocenní.“

Evropa zchudla, je bez hodnot a směřuje k zániku, tvrdí Zacharovová

Skutečnost, že Rusko napadlo Ukrajinu a zabírá její území, Matvijenková bagatelizuje. „Rusko nikdy Ukrajině neudělalo nic špatného. Naopak, dodávali jsme Ukrajině levný plyn se slevami, otevřeli trh ukrajinskému zboží a navázali humanitární spolupráci. Vzájemný obchod rostl. A bylo to tak přirozené. Jsme skutečně bratři a sestry, v podstatě jeden národ,“ zopakovala ruskou propagandu o bratrství mezi dvěma národy, kterou se Moskva snaží vymýtit samostatnou ukrajinskou identitu a dělat si nárok na ukrajinské území.

Matvijenková opakuje i jiné tvrzení ruské propagandy a sice, že Rusko není ve válce s Ukrajinou, ale s NATO bojujícím prostřednictvím Ukrajinců. „Určitě dojde k usmíření. A Ukrajina se jistě vyrovná s tím, co se skutečně stalo – s tím, jak cynicky ji Západ zneužil ve snaze způsobit Rusku strategickou porážku. Ale to se nestane zítra ani v dohledné době. Mohlo by to trvat celá desetiletí.“

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Podle političky je ruská ekonomika sužovaná sankcemi na dobré úrovni. Když ale redaktor portálu Moskovskij Komsomolec poznamenal, že vládní návrh na zvýšení daní naznačuje, že lidé si budou muset utáhnout opasky, rozčílila se. Podle ní se nesmí uchylovat k takovým klišé. Uvedla, že opasky se utahují v Evropě, kde se snižují sociální programy, zatímco Rusko je i za války všechny udržuje.

Ruští představitelé rádi vykreslují evropské státy jako země balancující na hraně propasti. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová nedávno prohlásila, že Evropa zchudla a směřuje k sebezničení. Průměrný plat je v zemích EU nicméně stále výrazně vyšší než v Rusku.

Vstoupit do diskuse (73 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Není to náš rozpočet, říká Babiš. Jeho nová vláda předloží vlastní návrh

Přímý přenos
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel...

Poslanci projednají návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chce návrh vrátit k přepracování, protože čísla, s nimiž pracuje, podle ní...

26. listopadu 2025,  aktualizováno  10:11

Culkin se nebrání návratu do Sám doma. Na dospělého Kevina by líčil pasti jeho syn

Catherine O'Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Herec Macaulay Culkin se na svém turné „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“ svěřil, že by nebyl úplně proti návratu do role Kevina McCallistera v pokračování filmové série Sám doma. Všechno by...

26. listopadu 2025  10:05

Senát projedná návrh, aby mohl NKÚ kontrolovat hospodaření České televize

Přímý přenos
Jednání Senátu (2. července 2025)

Horní komora parlamentu projedná návrh, který by Nejvyššímu kontrolnímu úřadu umožnil prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Senátoři úpravu pravomocí NKÚ předložili už v květnu,...

26. listopadu 2025  5:55,  aktualizováno  10:02

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? V Rozstřelu radí bezpečnostní expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České...

Falešní bankéři, zaručené investice nebo naléhavé zprávy od dcery na WhatsAppu. Podvody na klienty bank jsou stále stejné, přesto se na ně lidé nechávají nachytat ve velkém. Podle Petra Zímy,...

26. listopadu 2025

Mám ho rád, je fakt sympaťák, řekl Rutte o Trumpovi a promluvil o zbraních pro Kyjev

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Ukrajina dostane do konce roku přes program Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) zbraně v hodnotě zhruba pěti miliard dolarů (asi 104 miliardy korun), řekl generální tajemník Severoatlantické...

26. listopadu 2025  9:58

Zemřel aktivista Pecina. Dosáhl zveřejnění seznamu soudců, kteří byli v KSČ

Tomáš Pecina (v brýlích) u Obvodního soudu pro Prahu 2 (červenec 2019)

V 59 letech zemřel v neděli po krátké nemoci právní aktivista Tomáš Pecina. Na základě jeho úsilí zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti seznam soudců a státních zástupců, kteří byli před rokem 1989...

26. listopadu 2025  9:53

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se večer

ilustrační snímek

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí. Poškození je podle Správy železnic (SŽ)...

26. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  9:46

USA nám po rozpadu SSSR pomáhaly, aby nám uškodily, řekla šéfka ruského senátu

Předsedkyně Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Valentina...

Americká humanitární pomoc po rozpadu Sovětského svazu byla snahou zbrzdit vývoj Ruska a poškodit jeho farmáře. Uvedla to Valentina Matvijenková, předsedkyně Rady federace, horní komory ruského...

26. listopadu 2025  9:21

Jak a kdy se přihlásit na Scio testy 2026. Slouží jako přijímačky na vysokou

Ilustrační snímek

Na desítkách fakult v celé republice slouží k přijetí národní srovnávací zkoušky Scio, jež se konají na stovkách míst v Česku i online. Na první prosincový termín se už přihlásit nedá. Ale od ledna...

26. listopadu 2025  9:13

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  8:51,  aktualizováno  9:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vrátil Brouky na výsluní. Slavný seriál The Beatles Anthology přichází s novým dílem

The Beatles

Streamovací platforma Disney+ začne od středy uvádět zrestaurovaný seriál z projektu The Beatles Anthology, včetně nového devátého dílu. Píše o tom agentura Reuters, podle níž rozšířená antologie...

26. listopadu 2025  8:57

Spím se zbraní na nočním stolku, říká influencerka. Pronásleduje ji stalker

Pohyb provází Lucii Tvrdoňovou celý život. (25. listopadu 2025)

Lidem dodává energii a probouzí v nich radost z pohybu, sama však žije ve strachu ze stalkera, který ji už druhým rokem pronásleduje. Populární východočeská výživová poradkyně, instruktorka zumby a...

26. listopadu 2025  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.