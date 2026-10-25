Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vallo zůstane primátorem Bratislavy. Výrazně porazil ministra z Ficovy vlády

Autor: ,
  7:13
Primátorem Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních...

Primátorem Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních volbách po sečtení téměř všech okrsků získal zhruba 60 procent hlasů. (30. října 2022) | foto: Profimedia.cz

Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo....
Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo....
Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo....
Slovenský premiér Robert Fico s členy své vlády. Zleva ministr obrany Robert...
6 fotografií
Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních volbách získal téměř dvě třetiny hlasů. S velkým náskokem tak zvítězil nad svým hlavním vyzyvatelem, ministrem dopravy Jozefem Rážem (nestraník za stranu Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica).

Podle portálu veřejnoprávní Slovenské televize a rozhlasu (STVR) Vallo uvedl, že obyvatelé Bratislavy nechtějí, aby bylo hlavní město spravováno způsobem, jakým Směr-SD spravuje Slovensko.

„Ukázali jsme spolu s koaličními partnery, že spojování má smysl. Tento model zafungoval v Bratislavě a pevně věřím, že za rok zafunguje na celém Slovensku,“ dodal.

Slovensko si volí vedení krajů, měst a vesnic. V Bratislavě půjde o těsný souboj

V Košicích, které jsou druhým největším slovenským městem, se stane novým primátorem Ladislav Lörinc. Ten porazil dosavadního košického primátora Jaroslava Polačeka.

Obyvatelé Slovenska v sobotu volili předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty vesnic i zastupitele. Právo volit v komunálních a krajských volbách mělo téměř 4,41 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

Vallo zůstane primátorem Bratislavy. Výrazně porazil ministra z Ficovy vlády

Primátorem Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních...

Primátorem slovenské metropole Bratislavy zůstane další čtyři roky Matúš Vallo, který v sobotních volbách získal téměř dvě třetiny hlasů. S velkým náskokem tak zvítězil nad svým hlavním vyzyvatelem,...

25. října 2026  7:13

Bulhaři volí prezidenta. Favoritkou je Jotovová, vyzývá ji bývalý premiér Gjurov

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotovová (19. ledna 2026)

V Bulharsku se v neděli koná první kolo prezidentských voleb. Za jejich favoritku platí Ilijana Jotovová, která doposud působí jako úřadující hlava státu. Funkce se ujala poté, co prezident Rumen...

25. října 2026  7:06

Brazilci rozhodnou o prezidentovi. Proti Lulovi stojí pravicový senátor Bolsonaro

V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající...

Brazilci v neděli zvolí svého prezidenta na další čtyři roky. Na výběr mají mezi současnou hlavou státu, levicovým politickým veteránem Luizem Ináciem Lulou da Silva, a pravicovým senátorem Fláviem...

25. října 2026  6:54

Kdy bude po změně času tma? Jak rychle se večery zkrátí a kdy budou nejdelší

Letní čas skončil. V sobotu bylo světlo téměř do šesti, v neděli padne tma už před pátou

V noci ze soboty 24. října na neděli 25. října 2026 skončil letní čas. Ve 3:00 ráno se ručičky hodin posunuly o jednu hodinu zpět na 2:00, díky čemuž jsme si o hodinu déle pospali a vrátili se k...

25. října 2026  5:30

Zlatý padák na odchod. Končící senátoři obdrží i milion korun. Co teď budou dělat?

Premium
Končící senátoři obdrží až milion korun. Co hodlají dělat dál? Na snímku Karel...

Senátoři, kteří letos neuspěli ve volbách, nebo již mandát neobhajovali, neodejdou z horní komory s prázdnou. Pokud do tří měsíců nenastoupí do jiné placené politické funkce, mají ze zákona nárok na...

25. října 2026

Izolace, dohled na každém kroku. Západní diplomaté popisují rostoucí tíseň v Moskvě

Premium
ilustrační snímek

Poté, co vypukla válka na Ukrajině, začal Západ řešit, zda se bude i nadále bavit s ruským agresorem – a jak moc. Mnozí evropští či američtí diplomaté byli vyhoštěni a ti, kteří zbyli, jsou v Rusku...

25. října 2026

Všechny převezl a nafotil sopečné závěje na Kanárech. Málem ho pohřbily zaživa

Vulkán na ostrově La Palma soptí už šestým týdnem. Vulkanologové zde o víkendu...

Dystopická krajina pokrytá černým sněhem. Když před pěti lety vybuchla sopka Cumbre Vieja, celý svět obletěly snímky krajiny pohřbené pod nánosy popela. Pořídil je Emilio Morenatti, fotograf s...

25. října 2026

Francie se opět dusila v slzném plynu. Policie tvrdě udeřila hlavně v Lyonu

Francie čelila dnes další vlně masivních celonárodních protestů, které...

Francie v sobotu čelila další vlně masivních celonárodních protestů, které navazovaly na násilné střety z minulého týdne. Sobotní demonstrace, kterých se účastnily desítky tisíc lidí, organizovaly...

24. října 2026  7:04,  aktualizováno  21:48

Druhý pokus o sesazení Okamury. Pirátům vadí omezování přístupu veřejnosti

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na jednání Sněmovny (23. října 2026)

Opoziční Piráti chtějí na nejbližším jednání Sněmovny navrhnout odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela komory, na síti X to v sobotu uvedl předseda strany Zdeněk Hřib. Při pátečním a sobotním jednání o...

24. října 2026  16:04,  aktualizováno  21:39

Furt hlad, o pomoc se hodiny nedovoláte. Kamila Fouska v ústavu obrali o důstojnost

Premium
ilustrační snímek

Básník, DJ, výtvarník, oblíbený a vtipný společník i sportovec. To všechno o Kamilu Fouskovi při letmém setkání jen málokdo zjistí. Žije s těžkým tělesným postižením, které mu komplikuje pohyb rukou,...

24. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vztahy Polska a Ukrajiny opět kazí historie. Profitovat z toho může jen Rusko

Premium
Ne novým Banderovcům! Poláci ve Varšavě v létě demonstrovali proti tomu, že...

Ukrajinci by zřejmě měli zvážit založení institutu, který by se věnoval výzkumu všech možných způsobů, jak naštvat Poláky. To se jim totiž daří mimořádně dobře. Jen pár dní poté, co se ukrajinský...

24. října 2026

Muž století. Trump od republikánů obdržel další vymyšlené ocenění, zářil štěstím

Republikánský kandidát do Sněmovny reprezentantů USA Joe Mitchell předává...

Že kvantita předčí také kvalitu? Na to zřejmě sázejí někteří členové Republikánské strany. Současného amerického prezidenta, který ani tento rok nedosáhl na Nobelovu cenu za mír, zásobují dalšími a...

24. října 2026  18:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×